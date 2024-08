Sebastian Korda vence o DC Open 32 anos depois do pai Petr

WASHINGTON — Sebastian Korda completou a dobradinha pai-filho na noite de domingo no Mubadala Citi DC Open, conquistando seu segundo título do ATP Tour.

Trinta e dois anos depois que seu pai Petr venceu o então Sovran Bank Classic em 1992, Korda, quarto cabeça de chave, derrotou Flavio Cobolli, da Itália, décimo cabeça de chave, por 4-6, 6-2 e 6-0 em uma partida cujo início foi adiado por causa da chuva.

Eles são a primeira dupla pai e filho a vencer o mesmo evento do ATP Tour.

“Temos muita história com este torneio”, disse Korda durante a apresentação do troféu. “Obviamente, um dos meus maiores objetivos era um dia vir aqui e, esperançosamente, vencer o torneio e colocar meu nome lá no estádio. Agora que tenho a oportunidade, este é provavelmente o momento mais especial da minha carreira até agora.”

Sebastian, acima, e Petr Korda são a primeira dupla pai e filho a vencer o mesmo evento do ATP Tour. Geoff Burke/USA TODAY Esportes

Korda observou que vinha ao torneio de Washington desde que era adolescente e que seu pai costumava treinar Radek Stepanek, que venceu o evento em 2011 e agora é o treinador de Sebastian.

Korda, de 24 anos, destro de 1,95 m, é o irmão mais novo das estrelas do golfe Nelly e Jessica Korda. Sua mãe, Regina Rajchrtova, jogou no WTA Tour.

“Orgulhoso é pouco”, disse Jessica Korda em um retuíte de um vídeo que mostrava seu irmão levantando o troféu.

Korda é o primeiro americano a vencer o evento de Washington desde Andy Roddick em 2007. A vitória anterior de Korda no circuito aconteceu em maio de 2021 no Emilia-Romagna Open, um torneio ATP 250.

Korda está entre um grupo de homens americanos que buscam acabar com a seca de 21 anos de Grand Slam no país desde que Roddick venceu o US Open em 2003. Korda disse que há “ciúmes saudáveis” entre eles.

“Quando alguém faz um ótimo resultado, os outros caras querem fazer um ainda melhor”, ele disse. “É realmente ótimo que todos os americanos estejam próximos. Todos os americanos estão jogando um tênis realmente ótimo agora. Espero que possamos fazer um grande esforço no próximo Grand Slam em breve.”

Korda saltará para a 18ª posição, seu recorde na carreira, na segunda-feira, quando o novo ranking for divulgado.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.