Seleção dos EUA conquista quinta medalha de ouro consecutiva no basquete masculino

PARIS — A força do basquete americano continua forte.

O mundo fez grandes avanços nas últimas três décadas e há talentos brilhantes e equipes em desenvolvimento que mostram grande promessa. Mas quando o Team USA envia o seu melhor, ninguém ainda mostrou que pode parar os Yanks.

Agora são cinco ouros olímpicos consecutivos para os EUA, após uma vitória suada por 98 a 87 sobre a resiliente e orgulhosa nação anfitriã, a França, no sábado.

O momento inesquecível veio de Steph Curry, que fez quatro cestas de três pontos super decisivas em um trecho de dois minutos do segundo tempo do quarto período para afastar uma revolta francesa. Curry garantiu seu primeiro ouro com uma ridícula bomba de queda, silenciando os fãs da casa com seu movimento característico de “colocá-los para dormir”.

Depois de fazer nove cestas de três pontos nas semifinais e registrar 36 pontos, Curry acertou 8 de 12 cestas de três pontos na final, somando 24 pontos de ouro.

Foi parte de uma forte exibição geral dos EUA. LeBron James, que calçou chuteiras douradas, foi um jogador crucial em força e destreza durante todo o jogo, marcando 14 pontos, seis rebotes e 10 assistências.

Kevin Durant, que se tornou o primeiro homem americano a ganhar quatro medalhas de ouro, teve 15 pontos e várias cestas importantes.

Devin Booker, que foi um herói anônimo durante todo o verão, teve 15 pontos. E Anthony Davis teve um dos melhores jogos com oito pontos, 10 rebotes e quatro bloqueios.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Foi o maior jogo na vida de cada jogador francês e eles jogaram admiravelmente, pressionando os EUA durante um segundo tempo apertado. Usando uma defesa de pressão que estressou os americanos, a França cortou um déficit de dois dígitos para três pontos antes que o heroísmo de Curry o selasse.

O técnico do Time EUA, Steve Kerr, colocou sua quarta escalação inicial diferente nos seis jogos nas Olimpíadas, indo com o MVP 4 de James, Kevin Durant, Steph Curry e Joel Embiid ao lado de Devin Booker. Esse foi o grupo que executou a maior parte da recuperação contra a Sérvia na semifinal e deu aos EUA sua escalação ofensiva mais versátil.

Com a França tendo uma média de menos de 80 pontos por jogo durante as Olimpíadas, o plano dos EUA era claramente acelerar o jogo e criar um jogo com a maior pontuação possível.

Foi uma estratégia que acabou funcionando, já que os EUA converteram 18 de 36 cestas de três pontos.

Victor Wembanyama, que talvez represente a maior esperança de desbancar os americanos no futuro, disse que o jogo de sábado na capital francesa era a “chance de uma vida” e que sua mentalidade ao entrar nesses jogos era “o primeiro ou o fracasso” para os Les Bleus.

Seu jogo reforçou suas palavras e seu potencial ao entregar um dos melhores jogos de sua jovem vida. A presença de Wembanyama foi sentida em todos os lugares, desde os momentos iniciais do jogo quando ele acertou uma longa cesta de três pontos, seus braços longos e temperamento destemido deixaram uma grande marca no jogo.

Wembanyama jogou sua melhor partida pela seleção nacional, marcando 26 pontos com sete rebotes. Ele enxugou as lágrimas enquanto os americanos comemoravam a vitória.

Guerschon Yabusele marcou 20 pontos para a França, que ganhou a prata nas duas últimas Olimpíadas.