Seleção feminina de basquete dos EUA vence a Alemanha nas Olimpíadas de Paris

Ao jogar contra o time de basquete feminino dos EUA, você tem que lidar com seu poder de estrelas, tamanho e tremendo talento ofensivo.

Mas até agora, em Paris, jogar contra esse grupo de americanos tem sido extremamente desconfortável por causa da defesa deles.

O jogo internacional é sempre muito mais físico, e geralmente há um choque cultural para os times americanos quando eles entram naquele campo de jogo. Mas esta versão do Team USA abraçou isso com ambos os braços e usou isso como uma arma contra seus concorrentes.

Os EUA jogaram uma defesa física sufocante e implacável no domingo contra uma seleção alemã razoavelmente forte e venceram por 87 a 68 em Lille, França, apesar de não terem feito seu melhor jogo ofensivo.

São 58 vitórias olímpicas consecutivas e a semente número 1 na rodada de medalhas, que começa quarta-feira em Paris, enquanto o Time EUA busca sua oitava medalha de ouro consecutiva. O próximo para os EUA é a Nigéria, o primeiro time africano a chegar tão longe nas Olimpíadas. O sorteio foi anunciado na noite de domingo.

Contra a Alemanha, Jackie Young liderou os EUA com 19 pontos, com A’ja Wilson contribuindo com 14 e Breanna Stewart com 13. Esses números ofensivos são apenas para registro; eles estavam longe da história do jogo.

A técnica do time dos EUA, Cheryl Reeve, fez com que seu time comprasse totalmente sua habilidade de ditar o fluxo do jogo com energia defensiva. Seja Kelsey Plum e Young no ponto de ataque, Wilson e Stewart explodindo pick-and-rolls ou as mãos ativas de Napheesa Collier e Alyssa Thomas, os EUA fizeram uma clínica no basquete defensivo do time.

“Não somos a dinastia dos EUA sem isso”, disse Reeve sobre a profundidade. “Acho que o que define a dinastia é a profundidade de talento que os EUA têm.”

A Alemanha (2-1 na fase de grupos) liderou após o primeiro quarto e chegou a marcar apenas um dígito várias vezes no início do segundo tempo, enquanto os americanos continuaram a sofrer com arremessos de longa distância no início do jogo.

Com as titulares tendo algumas dificuldades, Reeve recorreu às próximas cinco jogadoras, que incluíam Sabrina Ionescu, Jewell Loyd, Brittney Griner, Thomas e Young.

“Quer dizer, acho que é isso que torna nosso time especial. Temos muitas escalações, muitas coisas que podemos fazer”, disse Thomas. “Não tivemos o melhor começo e fizemos uma mudança de linha e demos um salto no jogo.”

Os EUA tinham uma margem de erro por causa de uma sequência interminável de roubos, desvios e energia. Eles assediaram a Alemanha em chocantes 23 turnovers e geraram 12 roubos — com Young pegando quatro e Wilson três — que resultaram em 28 pontos de contra-ataque. Em seus três jogos de fase de grupos, o Time EUA acumulou 27 roubos.

A Alemanha acertou 43%, e os adversários americanos estão acertando apenas 40% até agora na França.

O time dos EUA entrou no jogo acertando apenas 26% em cestas de 3 pontos nas Olimpíadas e acertou apenas três de suas primeiras 12 tentativas no domingo. Mas então os americanos começaram a se aquecer enquanto aumentavam sua liderança, graças principalmente a Young, que acertou cinco cestas de 3 pontos saindo do banco. Kahleah Copper acertou mais duas de longa distância.

“O atletismo e o nível de habilidade que elas podem trazer do banco, quero dizer, você está trazendo Brittney Griner do banco”, disse a treinadora alemã Lisa Thomaidis. “Quero dizer, isso é apenas, isso é apenas outro nível. Então, sim, quero dizer, elas são o melhor time do mundo por um motivo. Mas foi um ótimo jogo para nós. Eu pensei que mostramos algumas coisas boas e lampejos e algumas outras coisas que realmente precisamos limpar e ser melhores.”

Satou Sabally, que joga pelo Dallas Wings da WNBA, liderou a Alemanha com 15 pontos. Ela entrou na ação de domingo como a segunda maior pontuadora nas Olimpíadas, com média de 25 pontos por jogo.

Os outros confrontos das quartas de final são Espanha contra Bélgica, França contra Alemanha e Sérvia enfrentando Austrália. Os vencedores de Espanha-Bélgica e França-Alemanha se encontrarão nas semifinais na sexta-feira. O vencedor de Nigéria-EUA joga com o vencedor de Sérvia-Austrália.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.