Seleção Feminina dos EUA mira a glória na Copa do Mundo após ganhar o ouro olímpico

PARIS — Poucos minutos depois de ganhar a medalha de ouro olímpica no sábado, vários membros da seleção feminina dos EUA tiveram o mesmo pensamento:

Queremos mais.

Lindsey Horan, capitã da seleção feminina dos EUA, disse que ela e a atacante Sophia Smith literalmente conversaram sobre o que o sucesso deste torneio pode significar para o futuro da equipe enquanto esperavam para subir ao pódio de medalhas após derrotar o Brasil na final no Parc des Princes.

A próxima Copa do Mundo acontecerá no Brasil em 2027.

“Nós pensávamos: ‘Imagine o que podemos fazer agora nos próximos 2 anos e meio'”, disse Horan. “Estamos aqui sabendo que há muito mais em nós. … Meu Deus, do jeito que esse time está agora, e ver o potencial para 2027 — é muito emocionante.”

A seleção feminina dos EUA conquistou o ouro olímpico pela quinta vez com vitória sobre o Brasil. Carl Recine/Getty Images

A nova treinadora dos EUA, Emma Hayes, que foi contratada após a decepcionante eliminação das americanas nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina do verão passado, tinha uma ideia semelhante.

Apesar de estar no cargo apenas desde 1º de junho, Hayes vê esse triunfo olímpico — quando os EUA nunca ficaram atrás em nenhuma de suas seis partidas — como um indicador de que o sucesso na Copa do Mundo está bem próximo.

“Hoje à noite temos uma medalha de ouro, mas isso não significa que ela termina aí”, disse Hayes. “Estamos apenas no começo.”

Ela acrescentou: “Estamos muito animados com nosso potencial e ansiosos pelas coisas que podemos fazer juntos.”

Recuperar-se na Copa do Mundo seria uma sequência adequada para este título, já que os EUA conquistaram sua primeira medalha de ouro desde 2012.

Com um novo núcleo da seleção feminina dos EUA se desenvolvendo — enraizado em Naomi Girma na linha de defesa e um trio de ataque composto por Mallory Swanson, Trinity Rodman e Smith — não é difícil pensar grande quando se trata do que o grupo pode realizar.

“Ela está aqui há o quê, dois meses?” Horan disse sobre Hayes. “A crença neste grupo, a vontade — todos os jogadores sendo treináveis, todos comprando. Não é fácil. Não é fácil para Emma, ​​não é fácil para nós. Acho que essa jornada tem sido incrível. Mas há tanta crença em cada um de nós, e eu vi isso em todos os jogos.”

Girma, a quem Hayes chamou de “o melhor defensor do mundo” no início do torneio, sorriu amplamente quando perguntado se essa experiência parecia um novo começo.

“Acho que com as transições e apenas a energia do grupo, parece que sim”, disse ela. “E acho que entrar neste torneio e fazer tão bem quanto fizemos é obviamente ótimo, mas sabemos que ainda é um processo e ainda há muito mais para nós. Acho que é isso que o torna ainda mais emocionante.”