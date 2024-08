Seleção masculina de luta livre dos EUA encerra decepcionante Olimpíadas de 2024 com 3 medalhas no total, sem ouro

As expectativas avassaladoras para a equipe masculina de luta livre dos EUA chegaram a um fim decepcionante nas Olimpíadas de 2024, após a derrota de Kyle Snyder na disputa pela medalha de bronze na categoria 97 kg.

Snyder perdeu para o iraniano Amirali Azarpira por um placar de 4-1, que foi a primeira vez que o ex-lutador do Ohio State não conseguiu ganhar uma medalha durante uma competição nas Olimpíadas ou no Campeonato Mundial de luta livre. O atleta de 28 anos, que ganhou o ouro em 2016, lutou para ganhar algum impulso depois que um corte abriu em sua testa durante uma troca inicial, o que levou a várias paradas ao longo da luta para que os médicos pudessem cuidar do corte.

A derrota de Snyder encerrou a competição de estilo livre masculino dos EUA em 2024 com uma exibição sem brilho, depois que todas as seis categorias de peso foram representadas com grandes esperanças de múltiplas medalhas de ouro.

Em vez disso, a equipe masculina de estilo livre dos EUA tem que voltar para casa lambendo as feridas depois de não conseguir ganhar uma medalha de ouro pela primeira vez em 56 anos e conquistar apenas três medalhas no total em 2024, depois de ganhar cinco em 2020.

O desempenho excepcional nos jogos de Tóquio, que na verdade aconteceram em 2021 devido à pandemia global, colocou os americanos no topo do esporte. As vitórias de medalhas de ouro de Gable Steveson em 125 kg e David Taylor em 86 kg, além de conquistar medalhas em cinco das seis categorias de peso, fizeram muitos acreditarem que a equipe dos EUA poderia se sair ainda melhor em 2024.

“Eu realmente acredito que podemos trazer de volta seis medalhas de ouro no estilo livre masculino, o que seria bem notável”, disse Taylor ao MMA Fighting antes das Olimpíadas, depois que sua carreira terminou com duas derrotas para o destaque da Penn State, Aaron Brooks, nas seletivas da equipe olímpica dos EUA. “Esta equipe está preparada.”

Taylor passou a tocha para Brooks, que foi quatro vezes campeão da NCAA, mas ele acabou saindo de Paris com uma medalha de bronze após uma surpreendente surpresa nas semifinais contra Magomed Ramazanov, da Bulgária.

Das três medalhas conquistadas pelos Estados Unidos, apenas Spencer Lee conseguiu chegar à final na sua categoria de peso, 57 kg, mas sofreu uma dura derrota para Rei Higuchi, do Japão.

Kyle Dake se juntou a Brooks como o outro ganhador da medalha de bronze da equipe de estilo livre masculino dos EUA depois que ele se recuperou das dificuldades iniciais para vencer Hetik Cabolov da Sérvia. Ainda assim, Dake definitivamente queria reivindicar o ouro olímpico depois que ele era o grande favorito para chegar à partida final em 2020 e 2024, mas ele sofreu derrotas inesperadas em ambos os anos.

Claro, o time dos EUA não tinha Steveson dessa vez depois que ele optou por se aposentar do wrestling para assinar primeiro com a WWE e depois tentar a sorte no futebol americano depois de assinar um acordo para se juntar ao Buffalo Bills. O substituto de Steveson, Mason Parris, sofreu uma derrota no round de abertura em 125 kg e depois não foi puxado de volta para os rounds de repescagem, o que acabou com suas esperanças de pelo menos capturar uma medalha de bronze.

Não há dúvidas de que a equipe masculina de estilo livre dos EUA deixa Paris com muito trabalho a fazer antes de retornar para o Campeonato Mundial e, então, torcer por um resultado muito melhor quando as Olimpíadas chegarem a Los Angeles em 2028.