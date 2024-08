Selena Gomez espalha rumores de noivado com Benny Blanco com exibição de emojis

Selena Gomez tem fãs pensando que ela está noiva e prestes a se casar – seja isso verdade ou não – mas ela não tem ninguém para culpar além de si mesma por colocar fogo no boato.

A cantora lançou uma foto do IG na quinta-feira que parece bastante inocente – uma selfie no espelho em um lindo vestido branco. Mas espere aí – dê uma olhada naqueles emojis de coração rosa bem onde estaria seu anel de noivado. Curioso, né?

Não é nenhuma surpresa aqui, mas seguidores encantados estão entusiasmados com o casal feliz em outra colagem que ela postou, mostrando-os juntos vivendo suas melhores vidas.

Selena e Benny não conseguem tirar as mãos um do outro… empilhando o PDA em um monte de fotos de mídia social desde que começaram a namorar no ano passado.