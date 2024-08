Selena Gomez vista com anel no dedo de noivado, rumores se intensificam

Selena Gomes rumores de noivado com Benny Blanco estão realmente aumentando… com fotos recentes alimentando totalmente as chamas.

Selena não está exatamente exibindo o anel na cara de todo mundo… e você poderia argumentar que ela pensou que ele estaria escondido enquanto fazia malabarismos com seus óculos, telefone e saco de batatas fritas. Mas, no final das contas… um anel é visível que dedo, e isso está nos fazendo pensar.

Se for um anel de noivado, é surpreendente que ela o tenha usado em público… especialmente porque ela não mediu esforços para escondê-lo. No início deste mês, ela compartilhou uma selfie no espelho com uma enxurrada de emojis de coração rosa bem onde o anel estaria.