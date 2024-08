Sem prazo para Dak Prescott, do Cowboys, mas sem acordo ‘diz muito’

FRISCO, Texas — O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, disse que não precisa que uma extensão de contrato seja feita antes do início da temporada, em 8 de setembro, contra o Cleveland Browns.

Mas Prescott quer que isso acabe?

“Acho que diz muito se é ou não é”, disse Prescott na quinta-feira. “Mas ‘porém’ não importa muito para mim, para ser honesto com você.”

O que acontece se um acordo não for concluído?

“Exatamente como as pessoas se sentem”, disse Prescott.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Na quarta-feira, o proprietário e gerente geral Jerry Jones foi questionado sobre o que mais ele precisa ver de Prescott para que um acordo seja fechado.

“Você poderia facilmente dizer: ‘Se você não viu até agora, você não viu'”, disse Jones. “Sou muito fã de Dak e aprecio todas as coisas boas que todos nós sabemos que estão lá. E aprecio sua ética de trabalho mais do que qualquer coisa aqui. Não consigo dizer o quão orgulhoso estou de tê-lo este ano para começar esta campanha. …

“Quando você olha para uma situação, você também tem que pesar, ‘OK, quais são as consequências do outro lado da moeda?’ E então a situação de Dak agora para mim, do meu espelho, tem mais a ver com a nossa situação do que com os méritos de Dak Prescott ser o quarterback do Dallas Cowboys.”

Prescott disse que entende o pensamento de Jones.

“Esse é o negócio e a natureza desse jogo que jogamos”, disse Prescott. “É, quero dizer, parei, honestamente, de ouvir coisas que ele diz à mídia há muito tempo. Isso realmente não tem peso para mim.”

Prescott deve jogar no último ano de um contrato de quatro anos e US$ 160 milhões que ele assinou em 2021. Ele deve ganhar US$ 29 milhões nesta temporada e descontar US$ 55 milhões do teto salarial.

Jordan Love, de Green Bay, Trevor Lawrence, de Jacksonville, e Joe Burrow, de Cincinnati, são os quarterbacks mais bem pagos, com US$ 55 milhões por temporada, seguidos por Jared Goff, de Detroit, com US$ 53 milhões.

Os Cowboys tiveram discussões com o agente de Prescott, Todd France, durante todo o verão, mas um acordo não parece próximo. Prescott disse que caberia a France e à organização se as negociações continuariam na temporada regular, não a ele.

Os Cowboys e France negociaram durante vários anos antes do acordo em 2021. Os Cowboys têm apenas alguns meses agora porque não podem colocar a franchise tag em Prescott após a temporada, o que lhe permitirá chegar ao mercado aberto em março.

Se isso acontecer, Prescott contará US$ 40 milhões no teto salarial dos Cowboys em 2025.

Prescott disse em diversas ocasiões que quer permanecer nos Cowboys, mas reconheceu que pode haver um futuro com ele jogando com outro uniforme.

“Sou super abençoado por jogar este jogo, por estar no 9º ano, por me sentir como me sinto, saudável como me sinto, tão confiante como estou, pela experiência que tive. Sou abençoado por jogar este jogo”, disse Prescott. “Estou recebendo muito dinheiro para fazer isso. Já fui pago. Ser pago novamente, isso é apenas parte disso. Estou prestes a isso, seja assinando aqui ou em outro lugar que não me importo em pensar neste momento. Tudo faz parte disso.

“Para mim, é como eu disse, é sobre controlar o que eu posso e ser a melhor versão de mim mesmo, o melhor líder e garantir que todos esses caras aqui entendam que estamos em uma missão. Não é sobre o ano que vem agora. Não é sobre meu contrato. Não é sobre nada além de me preparar para o Jogo 1 contra os Browns. Simples assim.”

Ele está entre vários jogadores importantes, como Zack Martin e DeMarcus Lawrence, prestes a entrar no último ano de seus contratos. Mike McCarthy e toda a equipe técnica também estão no último ano de seus contratos.

“Honestamente, você tem que amar isso. Você tem que abraçar isso”, disse Prescott. “Esse é o desafio. Mais uma vez, como os jogadores e os treinadores, [we] não temos a palavra final sobre se estamos aqui ou não. É sobre nós controlarmos o que podemos. Agora, é sobre ficarmos juntos, fazer esse vestiário, abraçar essa cultura, abraçar uns aos outros, não necessariamente colocar pressão sobre nós mesmos, mas entender que esse time não será o mesmo depois disso — sejam os treinadores, sejam os jogadores, sejam algumas das peças-chave. Só duvido que seja o mesmo. E esse é o negócio. Sim, é agora. Ponto final.”