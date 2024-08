Serena Williams visita o US Open pela primeira vez desde a última partida

NOVA YORK — Bem-vinda de volta ao US Open, Serena Williams.

Williams, 23 vezes campeã de simples do Grand Slam, retornou a Flushing Meadows no sábado — mas ela estava assistindo a tênis, não jogando.

E ela trouxe de volta um visual antigo, usando uma saia jeans semelhante à que ela usou quando competiu em Nova York em 2004.

Esta foi a primeira visita de Williams ao US Open desde 2022, quando ela jogou lá no torneio final de sua carreira. Ela chegou à terceira rodada antes de perder para Ajla Tomljanovic em sua última partida, embora Williams tenha tido o cuidado de não dizer que estava se aposentando, mas sim descrito como “evoluindo” para longe do tênis profissional.

Esta foi a primeira visita de Serena Williams ao US Open desde 2022, quando ela jogou lá no torneio final de sua carreira. Jamie Squire/Getty Images

Ela tem estado bastante ocupada desde então, perseguindo seus interesses comerciais, assinando um contrato de livro, lançando uma série de documentários atualmente no ar na ESPN e, em julho, apresentando o ESPYS. Williams deu à luz sua segunda filha há um ano.

A americana de 42 anos venceu seis campeonatos de simples no US Open — empatada com Chris Evert em mais — durante suas décadas de domínio com uma raquete nas mãos. Desta vez, Williams estava sentada em uma suíte no Arthur Ashe Stadium enquanto Jannik Sinner, o homem número 1 do ranking, conquistou uma vitória em sets diretos na terceira rodada contra Christopher O’Connell.

Williams caminhou pelo local, conferindo a vitória do americano Tommy Paul no Estádio Louis Armstrong e parando no ginásio dos jogadores em um momento para conversar com a atual número 1 feminina, Iga Swiatek, que estava escalada para jogar na noite de sábado.

Uma das boas amigas de Williams, a campeã do Aberto da Austrália de 2018 e ex-número 1 Caroline Wozniacki, brincou após vencer no sábado e chegar à quarta rodada que estava decepcionada por não ter visto Williams na arquibancada.

“Vou mandar uma mensagem para ela”, Wozniacki disse rindo. “Estou bem bravo com ela por não ter aparecido na minha partida. … Acho que temos que conversar sobre isso um pouco mais tarde.”