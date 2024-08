Serghei Spivac responde a chamada de Jailton Almeida após UFC Vegas 95: ‘Deixe-o treinar’

Serghei Spivac está pronto para qualquer um, inclusive Jailton Almeida.

No sábado, Spivac marcou a oitava vitória de sua carreira no UFC, finalizando Marcin Tybura com uma chave de braço no evento principal do UFC Vegas 95. A vitória vingou uma derrota anterior para Tybura e moveu o “Urso Polar” para cima no MMA Fighting Global Rankings no peso pesado. Ainda assim, com apenas 29 anos e agora de volta à coluna dos vencedores, Spivac sabe que há muitas oportunidades esperando por ele na escada.

“Definitivamente farei uma pausa”, disse Spivac em sua coletiva de imprensa pós-luta. “Vou me curar. Mas quando as pessoas me perguntam o que vem a seguir, é muito difícil para mim dizer porque muitas coisas podem mudar na divisão dos pesos pesados ​​muito rapidamente. Então é bom para mim quando o UFC diz quem é o próximo, em vez de eu ter que escolher. Eu entendo que os torneios acontecem todo sábado, toda semana, então vou esperar e veremos o que vem a seguir.”

“O que vem a seguir” pode ser bem direto. Em seu discurso pós-luta no sábado, Tybura pediu um confronto com qualquer um ranqueado acima dele, e Jailton Almeida, número 7 do ranking, rapidamente respondeu ao chamado.

“Spivak, você quer alguém acima de você no ranking? Estou aqui!! #7 vs #8. Eu quero lutar, Bro! Fico feliz que você consiga o nocaute mais cedo, então, podemos lutar logo!”

Almeida sofreu sua primeira derrota no UFC no início deste ano, quando foi nocauteado por Curtis Blaydes no UFC 299, mas se recuperou com uma vitória por finalização sobre Alexandr Romanov no UFC 302. Um confronto entre Almeida e Spivac seria uma delícia para os lutadores de luta agarrada, e Spivac, que nunca é muito loquaz, teve uma resposta muito direta ao chamado de Almeida quando questionado sobre isso.

“Deixe-o treinar”, disse Spivac.

Algumas vezes na noite, Spivac deixou claro que não deseja chamar ninguém especificamente, pois tenta ser respeitoso o tempo todo, mas está disposto a lutar contra quem o UFC se dignar a lhe dar. A única coisa que ele pediria é um cronograma. Spivac e sua parceira devem ter seu primeiro filho em apenas algumas semanas, então ele quer tirar um tempo antes de retornar antes de 2025.

“O fim do ano seria ótimo”, disse Spivac. “Eu voltaria no fim do ano, desde que eu me mantivesse saudável.”