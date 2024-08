Sexyy Red lança nomes de brilho labial NSFW

Ela também deu aos fãs um close dos nomes eróticos das glosas … que são “Coochie Juice”, “Bootyhole Brown”, “Nut”, “P *** yhole Pink”, “Yellow Discharge”, “Gonorréia, “” Blue Ballz “e” Sex on the Beach “- que por acaso tem aroma de frutas.

Embora os brilhos labiais certamente façam uma mãe do meio-oeste agarrar suas pérolas, os fãs já estão mostrando o novo amor pelos negócios on-line no post do Instagram … com alguns até rotulando Sexyy Red de “gênio do marketing”.