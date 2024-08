Shaboozey processa gravadora por quebra de contrato

O cantor e compositor entrou com uma ação contra a Kreshendo Entertainment, alegando que eles estão impossibilitando que ele recupere os direitos de publicação de sua música… apesar de uma cláusula em seu contrato que estabelece um roteiro claro para fazê-lo.

Em 2019, Shaboozey diz que rescindiu seu contrato de publicação com a Kreshendo – uma empresa na qual trabalhava desde 2016 – e mais tarde assumiu pessoalmente o lugar da empresa em um acordo com a editora musical Warner-Tamerlane.

De acordo com Shaboozey, há uma cláusula no contrato que lhe permite pagar 110% do saldo não recuperado de adiantamentos anteriores à Warner, a fim de recuperar o controle de seus direitos de publicação… que são muito mais lucrativos desde “A Bar Song (Tipsy )” explodiu.