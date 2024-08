Sha’Carri Richardson domina na estreia olímpica, ansioso para competir!

A corrida feminina de 100 metros rasos aconteceu nas pistas roxas do Stade de France na sexta-feira… e Richardson ultrapassou suas adversárias com um tempo de vitória de 10,94 segundos.

Este passeio massivo abriu seu ingresso para a rodada semifinal no sábado… e depois da corrida, Richardson falou sobre o que aquele momento significava para ela.

“Estar nas Olimpíadas é uma sensação fenomenal”, disse Richardson. “Por ser um atleta aqui, competindo com a energia daqui e com grande apreço pelo atletismo, estou super animado e ansioso para competir no palco das Olimpíadas.”