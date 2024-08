Sha’Carri Richardson vence bateria e vai para as semifinais dos 100m nas Olimpíadas

SAINT-DENIS, França — Sha’Carri Richardson é oficialmente uma competidora olímpica.

A estrela do velocista de 24 anos completou sua primeira corrida como atleta olímpica na manhã de sexta-feira, marcando um tempo de 10,94 segundos na bateria de abertura da primeira rodada dos 100 metros femininos.

Após uma explosão bastante limpa dos blocos de largada, Richardson disparou na frente na metade da corrida e ficou bem na frente para a vitória fácil na bateria. Ela avançou para as semifinais de sábado, com uma chance de passar para a rodada final mais tarde naquele dia. Seria sua primeira oportunidade de ganhar uma medalha nas Olimpíadas.

“Estar nas Olimpíadas é uma sensação fenomenal, ser um atleta aqui, competindo com a energia, com uma grande apreciação pelo atletismo”, disse Richardson em uma entrevista à NBC. “Grande apoio para ser um atleta de atletismo. Estou super animado e ansioso para competir no palco olímpico.”

Após a entrevista, Richardson caminhou energicamente pela área mista com um grande sorriso no rosto, dizendo apenas duas palavras enquanto se recusava a falar: “Oi, olá”.

É provável que o mundo pouco ouça de Richardson até as finais dos 100 metros. Recentemente, ela se reservou para fazer comentários sobre a corrida até chegar a essa rodada.

Richardson está participando dos Jogos de Paris depois de ficar de fora dos Jogos de Tóquio em 2021 devido a uma invalidação controversa de sua qualificação dos 100 metros nas eliminatórias dos EUA daquele ano devido a um teste positivo para maconha.

As companheiras de equipe de Richardson nos EUA, Melissa Jefferson e Twanisha Terry, também avançaram para as semifinais.