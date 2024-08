Shakira é flagrada curtindo um jantar em Miami com um homem misterioso

Reproduzir conteúdo de vídeo



Shakira estava na cidade com um homem misterioso em Miami … e claramente, as fotos não mentem, porque ela foi vista se divertindo no jantar.

A cantora colombiana estava relaxando no Lido Bayside no The Standard Spa… com a localização à beira-mar do local proporcionando um cenário perfeito para uma noite de encontro. Mas, por enquanto, ainda é um mistério se este belo companheiro é um novo romance ou apenas um bom amigo.

No geral, foi ótimo ver Shakira absorvendo as vibrações discretas de sua nova empresa… especialmente porque ela revelou em uma entrevista recente que não estava realmente focado em namorar agora porque ela está inundada com outras coisas.

Ainda assim, ela meio que sugeriu que deixaria a porta aberta para uma aventura casual se a pessoa certa aparecesse.

Curiosamente, ela tem sido associada a vários caras famosos ultimamente… incluindo Lewis hamilton, Jimmy Butler, Lucien Laviscondee até mesmo Tom Cruise – mas nunca foi confirmado se eles namoraram ou ficaram casualmente.