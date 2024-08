Shavkat Rakhmonov afirma que o UFC ofereceu uma chance pelo título, mas Belal Muhammad recusou devido a “problemas de tempo”

Shavkat Rakhmonov está confiante de que será o próximo adversário do novo campeão meio-médio do UFC, Belal Muhammad — principalmente porque a promoção já lhe ofereceu a oportunidade.

“Sim, na verdade, já me ofereceram uma luta para lutar contra Belal e eu aceitei a luta contra Belal”, disse Rakhmonov ao MMA Fighting. “Mas, infelizmente, ele se recusou a lutar comigo devido a problemas de tempo. Ele não estava pronto para defender seu cinturão naquele momento. Então, veremos o que vai acontecer e quando ele estará pronto para que eu possa lutar com ele.

“Antes de se tornar campeão, e depois de ganhar o cinturão, ele disse que seria um campeão ativo e que defenderia seu cinturão com mais frequência, mas no momento ele não estava cumprindo o que disse, sabe, então vamos ver o que vai acontecer, quando ele estará pronto para lutar comigo.”

Muhammad conquistou o título de 170 libras com uma vitória por decisão unânime sobre Leon Edwards no evento principal do UFC 304 em Manchester em julho. Após a vitória, parecia que Rakhmonov — atualmente o número 3 no peso meio-médio no MMA Fighting Global Rankings — seria o próximo, mas o ex-campeão Kamaru Usman também chamou a atenção de Muhammad.

Quando perguntado sobre quando a luta proposta pelo campeonato com Muhammad teria ocorrido, Rakhmonov disse que teria sido relativamente rápido.

“Foi em outubro”, disse Rakhmonov. “O Lago Salgado [City] cartão, [UFC 307].”

Rakhmonov tem 18-0 como profissional, com todos os acabamentos, incluindo um início de 6-0 dentro do octógono. Em sua apresentação mais recente, “Nomad” finalizou o desafiante ao título várias vezes Stephen Thompson no segundo round no UFC 292 em dezembro passado.

Desde então, Rakhmonov vem se recuperando e se preparando para sua oportunidade de campeonato. Quando perguntado sobre quando ele acredita que a luta vai acontecer, o lutador de 29 anos está pronto para ser marcado o mais rápido possível, ou, se o cronograma atrasar até 2025, Rakhmonov está feliz em esperar.

“Não sei o que está acontecendo com Belal e ele vai estar pronto no momento”, explicou Rakhmonov. “Se eles disserem dezembro, janeiro, eu estarei pronto. Se eles disserem abril, maio, não importa. Eu já mereço lutar pelo cinturão. Eu já garanti a vaga e vou apenas garantir que estarei pronto para a luta. Então, quando ele estiver pronto, eu entro.”