Shawn Mendes canta sobre o susto da gravidez em nova música

O cantor lançou “Why Why Why” na noite de quinta-feira, abordando pela primeira vez como ele quase se tornou pai de um de seus ex-namorados. Como Shawn disse na música… ele foi informado sobre a possível gravidez e isso o assustou seriamente… já que ele “ainda era uma criança” na época.

Shawn, que agora tem 26 anos, nunca cita o nome do ex em questão… mas observa que o romance surgiu durante um momento particularmente difícil, quando ele lutava com sua saúde mental.