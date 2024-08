Shedeur Sanders e Travis Hunter ajudam o Colorado a segurar o North Dakota St.

BOULDER, Colorado — Shedeur Sanders estava apenas tentando ser o cara legal e dar um touchdown tardio para seu companheiro de equipe. Quase saiu pela culatra.

Sanders lançou para 445 jardas e quatro touchdowns — três para Travis Hunter — e o Colorado começou o segundo ano sob o comando do técnico Deion Sanders segurando o poderoso North Dakota State da FCS por 31 a 26 na noite de quinta-feira.

Mas foi o passe que Shedeur Sanders não precisou fazer que levantou algumas sobrancelhas.

Com 1:41 restantes e algumas jogadas de corrida, tudo o que era necessário para esgotar o relógio, Sanders tentou se conectar profundamente com LaJohntay Wester. Ele lançou mal o passe e ele acabou incompleto para parar o relógio.

O conselho paternal de Deion Sanders: chega de Sr. Cara Bonzinho.

“Shedeur é um garoto tão bom, às vezes isso lhe custa”, disse o treinador. “Esse é o caráter dele. Eu fico tipo, ‘Vamos lá, Dawg, agora não. Não é hora de ser o cara bom agora. É hora de encerrar esse jogo.'”

O North Dakota State recuperou a bola faltando 31 segundos. Quando o tempo expirou, Cam Miller lançou um passe de sua própria 47 que foi pego por Tyler Terhark a 4 jardas da end zone.

“Você já sentiu que ganhou, mas não ganhou?” disse Deion Sanders, cujo time era favorito por 10½ pontos. “Vamos seguir em frente. Vou tentar o meu melhor para conter minha raiva. Mas ganhamos um ‘W’, então estou feliz.”

O jogo metódico do Bison no primeiro tempo ajudou a manter Sanders, esperançoso do Troféu Heisman, e o ataque do Colorado na linha lateral. Mas, uma vez que Sanders estava lá, ele começou a trabalhar.

Jimmy Horn Jr. teve sete recepções para 198 jardas e um touchdown, e Hunter conseguiu sete passes para 132 jardas.

O TD acrobático de Hunter, de 3 jardas, com um defensive back pendurado nele, deu ao Colorado uma vantagem de 31-20 com 7:57 restantes. Ele comemorou girando a bola e dançando. Hunter ainda tinha muita energia, apesar de jogar o jogo todo como cornerback também.

A jogada de Hunter chamou a atenção do craque da NBA LeBron James, que escreveu nas redes sociais: “CARA TRAVIS HUNTER É RIDÍCULO!!!!! UAU.”

Assim como Sanders, Hunter é mencionado nas conversas sobre Heisman.

Sanders terminou 26 de 34 passes com uma interceptação. Ele lançou para 955 jardas e oito TDs em duas estreias no Colorado (ele teve 510 jardas na temporada passada no TCU).

“Foi legal”, disse Sanders sobre sua grande noite. “Mas cada incompletude me machuca um pouco por dentro. Estou animado pela vitória, mas [there are] “Definitivamente, eu poderia ter lidado melhor com situações naquele jogo.”

Esta versão do ataque dos Buffaloes parecia muito com a temporada passada, com um jogo de passes assustador, mas praticamente nenhum ataque terrestre. O Colorado foi superado por 157-59 na quinta-feira à noite. A linha ofensiva reformulada permitiu apenas um sack, mas Sanders passou um bom tempo lutando.

A defesa do Colorado continua sendo um trabalho em andamento sob o comando do novo coordenador defensivo Robert Livingston. Miller marcou em uma corrida de 20 jardas para fazer 31-26 com 2:19 restantes. Seu passe em uma conversão de dois pontos foi incompleto.

“Não há nada de bom em perder”, disse Miller. “Mas sinto que ofensivamente e defensivamente, isso vai nos dar muita confiança.”

O novo técnico do North Dakota State, Tim Polasek, deixou seu time à beira de uma reviravolta. O Bison liderava por 20 a 17 no intervalo, com Miller orquestrando o ataque quase à perfeição. Ele terminou com dois TDs corridos e lançou para outro. O Bison mostrou a uma audiência nacional precisamente por que eles estão classificados como nº 2 nas pesquisas de pré-temporada da FCS.

“A diferença no jogo se resume a eles terem feito algumas jogadas a mais do que nós”, disse Polasek. “Eu realmente acredito nisso.”