Shelby McEwen dos EUA perde o tiebreak do salto em altura para Hamish Kerr

Primeiro eles colocaram a barra mais alta. Depois eles a abaixaram.

Onde quer que eles tenham colocado a barra, a americana Shelby McEwen e o campeão mundial indoor Hamish Kerr da Nova Zelândia não conseguiram ultrapassá-la. Os dois saltadores em altura, que poderiam ter decidido empatar e ambos ganhar uma medalha de ouro, em vez disso, colocaram os fãs em um interminável desempate pelo ouro nas Olimpíadas de Paris no sábado.

Os dois homens tiveram 11 erros seguidos — tantos que não havia espaço suficiente no placar para todos os Xs — no regulamento e no desempate. A barra foi abaixada duas vezes durante o desempate, e Kerr finalmente quebrou a sequência de falhas quando passou de 2,34 metros (7 pés, 8 polegadas) para levar o ouro.

“Fazer do jeito que eu fiz foi simplesmente incrível”, disse Kerr. “Foi uma loucura.”

McEwen ficou com a prata, já que ele e Kerr ultrapassaram 2,36 metros (7 pés e 8,75 polegadas).

Chegando ao último dia das Olimpíadas, a China liderava os EUA em medalhas de ouro por 39 a 38. Se McEwen aceitasse um empate no ouro, as duas superpotências estariam empatadas.

Nas Olimpíadas de Tóquio, um cenário semelhante ocorreu e Mutaz Barshim, do Catar, e Gianmarco Tamberi, da Itália, decidiram aceitar o empate.

Barshim levou o bronze no sábado com 2.34. Tamberi foi eliminado logo no início.

“Tenho muito respeito pelo que eles fizeram em Tóquio. Mas sempre pensei que contribuir para a história e poder ter a chance de realmente fazer o desempate seria tão incrível”, disse Kerr. “Eu soube imediatamente que faríamos história e fizemos isso.

“Tenho quase certeza de que Shelby estava com a mesma mentalidade porque nós apenas olhamos um para o outro e foi bem simples”, Kerr acrescentou. “Nós dois apenas assentimos e fomos embora.”

McEwen acrescentou: “Nós conversamos um com o outro, e ele disse: ‘Vamos pular fora’. E eu disse: ‘Estou dentro’.”

Kerr comemorou correndo delirantemente pelo campo no centro do Stade de France.

Ambas erraram com 2,38 na primeira rodada do desempate, outras duas erraram com 2,36 e McEwen errou com 2,34 antes de Kerr finalmente encerrar a primeira competição da noite, momentos antes do revezamento 4×400 feminino concluir a última sessão de atletismo no Stade de France.

“Se eu não tivesse saltado aquele ou outro salto tão cedo, provavelmente ainda estaríamos lá”, disse Kerr.

McEwen disse que pensou que “nós dois ficamos um pouco cansados ​​lá no final”, acrescentando que estava pensando no prêmio de $ 50.000 para o primeiro lugar. “Definitivamente, tenho uma família para sustentar. Mas, ei, vamos voltar às pranchetas e melhorar.”

Mais cedo, Tamberi falhou em todas as três tentativas em 2,27 — apenas a segunda altura da competição. Ele cobriu o rosto com as mãos em decepção e então Barshim veio consolar seu bom amigo.

Tamberi vinha sendo incomodado por uma série de problemas físicos nos últimos dias. Ele foi hospitalizado com pedras nos rins e teve febre de 38,8 graus Celsius (101,8 Fahrenheit). Mas ele jurou competir não importa o que acontecesse.

Quando tudo acabou, e Tamberi terminou em 11º na final de 12 homens, ele foi até a arquibancada e chorou com sua equipe.

No lançamento de dardo feminino, Haruka Kitaguchi arrasou, subindo ao topo do pódio com seu primeiro lançamento de 65,80 metros, dando ao Japão sua primeira medalha de ouro na prova.

A sul-africana Jo-Ane van Dyk e a tcheca Nikola Ogrodnikova fizeram uma série de esforços valentes, mas nunca chegaram perto, conquistando prata e bronze, respectivamente, com seus melhores arremessos de 63,93 e 63,68.

No ano passado, Kitaguchi precisou de seu último lançamento para levar o ouro mundial em Budapeste, mas ela deixou pouco suspense no Stade de France ao abrir com seu melhor lançamento da temporada.

Ogrodnikova assumiu brevemente o controle do segundo lugar com seu terceiro arremesso, mas van Dyk a ultrapassou imediatamente.

Com o ouro já embrulhado, Kitaguchi saltou nervosamente no final da pista e manteve uma cara de pôquer enquanto lançava um esforço bônus final. A emoção veio rapidamente depois, quando ela começou a chorar e abraçou sua equipe com a bandeira japonesa pendurada sobre ela antes de tocar o sino da vitória.

