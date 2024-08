Shohei Ohtani, do Dodgers, assina acordo global de cartões de troca com a Topps

O astro do Los Angeles Dodgers e duas vezes MVP Shohei Ohtani assinou um contrato exclusivo de longo prazo para cartões colecionáveis ​​globais com a Topps, uma divisão da Fanatics Collectibles, conforme foi anunciado na quinta-feira.

Ohtani assinou outros acordos com a Fanatics — incluindo um acordo exclusivo de autógrafos, itens colecionáveis ​​e memorabilia em 2021, mas não incluiu cards esportivos.

“Ohtani faz parte da família Topps desde que assinou com os Angels no final de 2017, início de 2018, então esse acordo é superimportante para nós”, disse David Leiner, presidente de cartões colecionáveis ​​da Fanatics Collectibles. “O melhor jogador do jogo, jogador único e global, que arremessa e rebate. Você tem que ter esse cara no produto, você tem que ter seus autógrafos e memorabilia para os fãs perseguirem.”

O acordo inclui autógrafos e cartões de recordação usados ​​em jogos e contará com cartões centrados em momentos e conquistas, envolvendo produtos dos EUA e do Japão, uma região florescente para a Topps e colecionismo.

“Estou feliz por fazer uma parceria exclusiva com a Topps para oferecer aos fãs cards e itens colecionáveis ​​exclusivos para as próximas temporadas”, disse Ohtani em um comunicado.

Ohtani se junta aos jogadores japoneses Yoshinobu Yamamoto, Ichiro Suzuki e Hideki Matsui nos acordos da Topps.

“A alocação japonesa é uma grande parte e é melhor você acreditar que, para as contas no Japão, nunca há dinheiro suficiente [product]”, diz Leiner. “Eles estão sempre pedindo mais. Nosso maior parceiro japonês, Mint Collectibles, possui e opera uma rede de 28 lojas no Japão e o hobby é vibrante por lá.”

No início de janeiro de 2018, a Fanatics abriu um escritório em Tóquio e lançou a Fanatics Japan, quase quatro anos antes de adquirir a Topps. A Topps seguiu o exemplo, abrindo um escritório em Tóquio em 2021.

“Estamos pressionando, estamos bem distribuídos”, diz Leiner. “7-Eleven, FamilyMart, Lawson’s, o hobby está em seus estágios iniciais lá, mas vamos continuar pressionando e crescendo lá. O Japão é um ótimo país de beisebol, um grupo apaixonado de pessoas lá, e [Shohei] é tão importante lá em casa.”

Leiner observa que o dia de abertura de 2025 será o jogo Dodgers x Chicago Cubs em meados de março no Tokyo Dome: “Espere algumas coisas divertidas lá com nosso novo homem exclusivo.”

Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, Leiner disse que o acordo é semelhante ao que a Fanatics assinou com o astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, em janeiro e “mais longo do que muitos outros acordos que vocês nos veem fazendo”.

“Queremos mudar a maneira como nosso grupo de parceria de atletas funciona”, diz Leiner. “Historicamente, as empresas de cartões colecionáveis ​​colocavam mil cartões na frente de um atleta em um quarto de hotel na estrada ou algo assim, rabiscando. Não é segredo, esses caras ganham muito dinheiro, [but] Queremos parcerias verdadeiras, acordos 360; eles vão assinar seus cartões, isso faz parte do trabalho, mas há detalhes extras — marketing e parcerias na categoria, mídias sociais — e estamos tentando, como com LeBron, trazer Shohei para a família e ter uma parceria verdadeira.”

Embora o acordo não inclua aparições contratuais, dado o nível e a estatura do acordo, Leiner diz que a Topps e a Fanatics esperam que Ohtani participe de programas e eleve a categoria colecionável nas mídias sociais de forma autêntica.

Leiner também observa que Ohtani é um colecionador.

“Quando ele assina cartões” — o que Leiner observa que a Topps continua a ter flexibilidade, Ohtani assina inscrições em inglês ou Kanji — “ele faz muitas perguntas, olha para eles, os entende e gosta deles. Ele também tem alguns de seus próprios cartões, nós fizemos cartões para ele também; no ano passado, nós o chamamos de A Transcendent Season, colocamos em uma caixa muito bonita, ele [put] nas redes sociais.

“Ele gosta de ver crianças em estádios, fãs com seus cartões, tentando fazê-los assinar no estádio. Ele tem muito respeito pela categoria, desde quando era um astro em ascensão na liga Nippon Professional Baseball.”

Ohtani atualmente lidera a NL em home runs, slugging, OPS e está em segundo em RBIs e bases roubadas. De acordo com a ESPN BET, ele é um favorito de -1600 para ganhar o prêmio de MVP da NL, que seria seu terceiro prêmio de MVP em sete temporadas da MLB. Apenas 11 jogadores na história da MLB ganharam três.

“[Shohei] é um cara que tem a chance de expandir o esporte do beisebol em uma base global e algo pelo qual sou apaixonado — e nós somos apaixonados na Fanatics — é a expansão global”, diz Leiner. “Esse cara está fazendo coisas que não víamos desde Babe Ruth e espero que [Shohei continues to convert] mais fãs em colecionadores.”