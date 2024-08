Shohei Ohtani, do Dodgers, entra no clube 40-40 com grand slam walk-off

LOS ANGELES — Shohei Ohtani entrou no clube 40-40 em grande estilo na sexta-feira à noite, acertando um grand slam decisivo na parte inferior da nona entrada para chegar a 40 home runs na temporada e levar o Los Angeles Dodgers a uma vitória de 7 a 3 sobre o Tampa Bay Rays.

Ohtani roubou sua 40ª base no início do jogo, alcançando uma rebatida simples no campo interno no início do quarto inning e depois roubando a segunda base durante a rebatida de Freddie Freeman.

Ohtani é o jogador mais rápido na história da liga principal a atingir a alardeada marca de 40-40, fazendo isso em seu 126º jogo da temporada. Alfonso Soriano manteve a marca anterior, atingindo 40-40 em 147 jogos pelo Washington Nationals em 2006.

Mais rápido para atingir a marca de 40-40 Shohei Ohtani alcançou 40 home runs e 40 bases roubadas em 126 jogos, tornando-se o jogador mais rápido na história da MLB a entrar para o clube 40-40. Ano Jogador Jogos 2024 Shohei Ohtani 126 2006 Afonso Soriano 147 1988 José Canseco 151 2023 Ronald Acuña Jr. 152 1998 Alex Rodríguez 153 1996 Barry Bonds 158

Ohtani é o sexto jogador da liga principal a atingir esse marco e o primeiro dos Dodgers.

“É realmente mais sobre vencer”, disse Ohtani por meio de um intérprete. “Obviamente, o recorde é parte do processo, mas acho que o mais importante é vencer o jogo.”

O rebatimento de sexta-feira foi o primeiro home run decisivo da carreira de Ohtani e seu terceiro grand slam.

“É apenas um livro de histórias — 40-40 na mesma noite”, disse o gerente Dave Roberts. “Não sei se isso já foi feito e então ele vence com um grand slam. Ele é definitivamente conhecido pelo drama, e isso é algo que vou lembrar por muito tempo.”

O arremesso de 389 pés de Ohtani quebrou o empate em 3-3. O defensor central do Rays, Jose Siri, perseguiu e a bola quicou de volta para o campo. Ele então a jogou nas arquibancadas, então Ohtani não ficou com a lembrança, de acordo com o intérprete de Ohtani, Will Ireton.

Ohtani fez uma chamada de cortina enquanto a multidão de 45.556 pessoas se levantou e aplaudiu. Os companheiros de equipe Miguel Rojas e Tesocar Hernandez o encharcaram com água no campo.

“Significa muito para mim poder fazer isso diante da torcida local”, disse ele.

Ohtani se junta a Soriano, Ronald Acuna Jr., Alex Rodriguez, Barry Bonds e Jose Canseco no clube 40-40. Acuna se tornou um membro na temporada passada, quando ele acertou 41 home runs e roubou 73 bases.

Ohtani está a caminho de ser o primeiro jogador com 50 home runs e 50 bases roubadas em uma temporada na história da MLB, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Nenhum jogador teve 45 home runs e 45 roubos em uma temporada.

Depois de nunca chegar à pós-temporada em suas seis temporadas com o Los Angeles Angels, Ohtani se encontra em uma disputa pelo título com o Dodgers, líder da NL West.

“O objetivo número 1 é chegar à pós-temporada e vencer a World Series”, disse ele. “Seja qual for o resultado para meu recorde, isso faz parte do processo.”

As 12 bases roubadas de Ohtani em agosto sem ser pego são o maior número em um mês por um Dodger desde que Rafael Furcal fez 12 de 12 em setembro e outubro de 2007.

“Eu sei que ele está cuidando muito bem das pernas para conseguir fazer isso e ser aquele jogador dinâmico”, disse Roberts. “Ele está fazendo sua lição de casa sobre os arremessadores adversários e está dando grandes saltos. Ele é um ladrão de bases muito melhor. Ele é muito eficiente.”

Roberts observou que no início da temporada, quando os Dodgers enfrentaram os Angels, Ohtani estava hesitante nas bases e sua porcentagem de bases roubadas não era alta.

“Ele é um ladrão de base de elite com uma alta taxa de sucesso”, disse o gerente. “Tenho certeza de que haverá mais dramas por vir.”

A estrela do New York Yankees, Aaron Judge, lidera as ligas principais com 49 home runs. Ele é o favorito para ganhar as honras de MVP da Liga Americana, com Ohtani previsto para fazer o mesmo na Liga Nacional.

“Eu simplesmente não vejo ninguém melhor”, disse Roberts. “Obviamente Judge está na conversa, mas cara, eu escolheria Shohei.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.