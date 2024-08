Show pós-luta do UFC Vegas 95: Reação à rápida finalização de Serghei Spivac para fechar card difícil

Serghei Spivac se recuperou na coluna de vitórias de forma impressionante ao se tornar o primeiro lutador a finalizar Marcin Tybura no evento principal do UFC Vegas 95 — enquanto recuperava uma de suas primeiras derrotas no UFC no processo. Após a rápida vitória por finalização, para onde Spivac vai, e foi o suficiente para salvar um dos cards de luta mais difíceis de assistir do ano?

Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem ao evento Fight Night de sábado no APEX, à tremenda performance de Spivac e ao chamado de Jailton Almeida após a luta. Além disso, os tópicos incluem se o evento foi ou não o pior do UFC do ano, os pontos positivos do card, incluindo Youssef Zalal, o péssimo placar na vitória por decisão dividida de Danny Barlow sobre Nikolay Veretennikov e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 95 acima. Uma versão somente em áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.