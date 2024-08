Show pós-luta do UFC Vegas 96: Reação à vitória corajosa de Caio Borralho sobre Jared Cannonier

Caio Borralho escolheu ficar com Jared Cannonier durante todo o evento principal de cinco rounds do UFC Vegas 96, e foi o suficiente para fazer o trabalho em uma batalha selvagem de médios. Após a maior vitória de sua carreira, quão perto Borralho está agora de uma disputa de título?

Após o evento Fight Night de sábado, Mike Heck e Eric Jackman do MMA Fighting reagem ao último card de lutas do APEX, à vitória de Borralho, à grande batalha entre “The Natural” e Cannonier, e discutem para onde Borralho pode ir em seguida. Além disso, os tópicos incluem a vitória de Tabatha Ricci no co-evento principal sobre Angela Hill, Mairon Santos e Ryan Loder ganhando contratos após vencerem o The Ultimate Fighter, as impressionantes finalizações de Michael Morales e Gerald Meerschaert, e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 96 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.