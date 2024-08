Shredded Mandy Sacs, ex-WWE SuperStar, compete no concurso de biquínis fitness

Amanda Saccomano , “Mandy Rose” para milhões de fãs da WWE, fez seu retorno triunfante no fim de semana – não para um ringue de luta livre – mas, para o palco… competindo em uma competição de fitness de biquíni depois de mais de uma década longe!

A lutadora de 34 anos participou do WBFF Bikini World Championships de 2024 em Miami, Flórida… exibindo seu corpo ridiculamente retalhado, que ela esculpiu em forma pronta para competição ao longo de 12 semanas de treinamento intenso.

“Foi muito bom voltar ao palco depois de 10 anos, agora aos 34 anos me sinto ainda melhor do que aos 24”, disse Mandy. TMZ Esportes de seu retorno triunfante à competição.

“WBFF foi onde tudo começou para mim. Depois de me tornar Campeão Mundial de Bikini em 2014, muitas oportunidades surgiram em meu caminho, como Tough Enough da WWE e me tornar um SuperStar da WWE, o que nunca pensei que seria”, explicou Mandy.