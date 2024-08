Sid Wilson detalha lesões por queimaduras, ainda se apresentando no domingo

TMZ. com

Sid Wilson está voltando ao cavalo… dizendo que não vai perder o show do Slipknot neste domingo – mesmo que ele ainda esteja se recuperando de uma fogueira que deu muito errado.

O DJ do Slipknot passou pelo “TMZ Live” na sexta-feira para discutir seu recente encontro pessoal e próximo com um incêndio que gravemente queimado seus braços e rosto em Iowa… nos dizendo que ele não tomou tantas medidas de segurança quanto deveria.

Wilson diz que sabia manter a lata de gasolina longe do fogo, estacionar seu veículo longe das chamas e uma série de outros truques de segurança contra incêndio… mas ele ficou muito impaciente e não colocou distância suficiente entre ele e o fogo.

Imaginamos que Sid teria que faltar à sua próxima apresentação com a banda… mas ele está nos dizendo que não é o caso – ele tocará com o grupo em Oklahoma no domingo.