Sifan Hassan fez história ao vencer a maratona feminina nos Jogos de Paris com um tempo de 2:22:55, estabelecendo um Recorde olímpico apesar do percurso desafiador. O corredor holandês triunfou em uma emocionante final de sprint contra Tigst Assefa da Etiópiaque terminou apenas três segundos atrás, enquanto Hellen Obiri, do Quênia levou o bronze com o tempo de 2:23:10.

HassanA vitória de se soma ao seu impressionante currículo olímpico, tornando-a a segunda pessoa a ganhar medalhas em três distâncias diferentes nos mesmos Jogos.

Anteriormente, ela havia conquistado o bronze nos 5.000 e 10.000 metros. Essa conquista reflete o lendário Emil Zatopekque ganhou três medalhas de ouro em diferentes distâncias nas Olimpíadas de Helsinque de 1952.

O percurso da maratona, que apresentava 500 metros de ganho de elevação e encostas íngremes, proporcionou um desafio monumental.

A corrida teve evoluções significativas entre os quilómetros 10 e 15, onde o pelotão da frente foi reduzido para 14 corredores, incluindo Hassan. O terreno difícil da floresta de Meudon, especialmente sua encosta assustadora, reduziu ainda mais o grupo líder, deixando apenas os competidores mais fortes, incluindo Hassan, para lutar.

No quilômetro 35, a corrida foi reduzida a cinco corredores principais: Assefa, Amane Shankule da Etiópia, as quenianas Hellen Obiri e Sharon Lokedi e Hassan.

Fazendo história

À medida que os quilômetros passavam, o grupo diminuía, preparando o cenário para um sprint final dramático. Com 500 metros restantes, Assefa lançou um ataque feroz que derrubou Obirimas Hassan manteve-se firme, travando um duelo de tirar o fôlego. A corrida atingiu seu clímax quando AssefaO empurrão final de quase colidiu com Hassanque conseguiu superar sua rival e conquistar o ouro.

HassanA vitória de não foi apenas uma vitória – foi uma demonstração de brilhantismo estratégico e resistência, tornando-a uma figura de destaque na história das Olimpíadas.

A sua conquista reflecte a sabedoria de Emil Zatopekque disse a famosa frase: “Somos diferentes, em essência, dos outros homens. Se você quer ganhar alguma coisa, corra 100 metros. Se você quer experimentar alguma coisa, corra uma maratona.”