Simone Biles conquista 7ª medalha de ouro após dominar final do salto

PARIS — Simone Biles está ficando meio velha para isso. Só talvez não velha demais para continuar.

Talvez.

Minutos depois de a estrela da ginástica americana ganhar a sétima medalha de ouro olímpica de sua carreira no sábado, em uma final de salto que deixou poucas dúvidas de que, mesmo aos 27 anos, ela continua em uma categoria à parte, ela se mostrou tímida quando perguntada se o evento marcaria a última vez que ela saltaria do trampolim em uma competição.

Embora Biles tenha admitido que estava oficialmente aposentando seu salto duplo com lança homônimo, Yurchenko, porque “eu meio que acertei em cheio” nas Olimpíadas de Paris, ela não descartou um retorno aos Jogos quando eles forem transferidos para Los Angeles em 2028.

“Nunca diga nunca”, disse Biles. “As próximas Olimpíadas serão em casa. Então, nunca se sabe. Estou ficando muito velho.”

Às vezes é difícil dizer.

Com seu collant vermelho de lantejoulas como um borrão no ar, Biles teve uma média de 15.300 em seus dois saltos para conquistar seu segundo ouro no evento, oito anos depois de triunfar no Rio de Janeiro.

Três anos atrás, na preparação para Tóquio, ela mexeu no Yurchenko double pike, o salto mais difícil já feito por uma mulher, mas não teve a chance de lançá-lo nas Olimpíadas. Em vez disso, ela optou por um Amanar, que requer 2½ giros.

Isso mudou na final por equipes, quando as “reviravoltas” que ela estava enfrentando a forçaram a abandonar um Amanar e várias finais de eventos, alterando para sempre o curso de sua carreira.

A experiência deixou Biles e o co-técnico Laurent Landi um pouco “traumatizados”, como Biles disse. Ambos concordaram que não havia necessidade de revisitar o Amanar enquanto se preparavam para Paris.

Mas em vez de optar por algo mais fácil, eles escolheram algo ainda mais difícil. Adequado para um atleta que precisa ser desafiado para permanecer engajado.

O duplo pique de Yurchenko exige que Biles corra pela pista antes de fazer um giro/mordida mortal para trás sobre a mesa, seguido de dois saltos mortais para trás com os braços cruzados atrás dos joelhos.

No último ano, ela o dominou. Tornou-se o quinto elemento nomeado em sua homenagem no Código de Pontos do esporte quando ela o fez no campeonato mundial de 2023.

Na superfície, ela faz parecer fácil. Por baixo, na verdade, isso a deixa ansiosa. Poder não é a única coisa que o YDP exige. Controle também é importante. Entre com muita força e você pode cair de costas. Muito pouco, e você fica aquém e esmaga seus tornozelos e quase todo o resto.

Landi fez uma mímica de “calma” antes de Biles saudar os juízes, depois a observou fazer o que a mulher que se descreve como “Simone Biles de Spring, Texas, que dá cambalhotas” faz tão bem quanto qualquer ginasta — homem ou mulher — já fez.

Ela voou. Ela voou da mesa e aterrissou com um grande salto — um aceno para a energia que ela gera — com seu pé direito na linha de fora de campo.

Os juízes lhe deram um décimo de ponto por isso. Não importava muito.

Sua pontuação de 15.700 significava que ela precisava apenas evitar o desastre em seu segundo salto para vencer. Em vez disso, ela quase prendeu seu Cheng, o que requer um roundoff no trampolim e uma meia torção no bloco seguido por 1½ torções enquanto fazia um salto mortal para frente. Os 14.9 que ela recebeu significavam que a luta pelo ouro havia acabado.

Rebeca Andrade, do Brasil, que terminou em segundo lugar atrás de Biles na final geral na quinta-feira, superou a americana Jade Carey pela prata. Não que Carey estivesse reclamando. Três anos depois de tropeçar durante a final do salto e terminar em último, Carey alcançou a “redenção” que procurava quando apontou para um retorno olímpico.

“Eu queria provar a mim mesmo que consigo fazer dois saltos na final”, disse Carey.[To] sair com a medalha é muito especial para mim.”

As Olimpíadas de Carey acabaram. As de Biles não. Ela terá mais duas chances de aumentar sua coleção de medalhas em Paris nas finais de trave de equilíbrio e solo na segunda-feira.

Biles tem 10 medalhas na carreira, empatada em terceiro lugar por uma ginasta feminina na história olímpica. Mais duas antes de voltar para o Texas e ela se encontraria sozinha em segundo lugar, atrás de Larisa Latynina, que acumulou 18 enquanto competia pela União Soviética nas décadas de 1950 e 1960.

Pegar Latynina parece improvável. Não que isso importe muito para a “Maior de Todos os Tempos”. Ela ganhou algo muito mais valioso de qualquer forma: silêncio.

Engraçado como os críticos que a atacaram depois de Tóquio de repente ficaram sem palavras depois de vê-la ganhar sua terceira medalha de ouro em Paris.

“Eles estão muito quietos agora”, ela disse com um toque de sarcasmo, “então isso é estranho”.

A Associated Press contribuiu para esta história.