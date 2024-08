Simone Biles sobre as críticas ao seu marido Jonathan Owens: Eles são tão f**king miseráveis

ADepois de adicionar mais quatro medalhas olímpicas à sua impressionante coleção nos Jogos de Paris 2024, a estrela de 27 anos Simone Biles revelou em uma entrevista à mídia dos EUA que ela e seu marido, Jonathan Owenssempre falam sobre ter filhos. Ela definitivamente se vê como mãe no futuro, ela confirmou.

No entanto, Biles admitiu que ela e Owens, 29, têm “objetivos” que gostariam de atingir antes de começar uma família. Mas ela reconheceu que seu marido “teria tido (filhos) ontem se pudesse”.

De criança prodígio a ícone olímpico: a jornada emocional de Simone Biles ressurge em vídeo viral

A ginasta olímpica também teve que lidar com as críticas dirigidas ao marido. Depois de Owens, uma Ursos de Chicago jogador de futebol, usou a medalha de ouro que Biles ganhou quando o time dos EUA garantiu a final por equipes, a estrela teve que sair em sua defesa. “O mais louco é que eu coloquei minha medalha em cada membro da minha família e tirei fotos. Então, nunca faça suposições”, comentou Biles, acrescentando, “Como se vocês fossem tão f**king miseráveis. Deixem-nos em paz.”

Biles já enfrentou esse tipo de crítica antes. Em abril, ela admitiu que o ódio direcionado a Owens a afetou mentalmente. “No começo, achei hilário e depois me machucou”, disse ela no podcast Pivot. “Uma noite, eu simplesmente desmoronei e disse: ‘Por que eles estão falando do meu marido desse jeito?’ Eles não o conhecem. Eles não sabem quem ele é e se alguém o conheceu, sabe que ele é o cara mais doce, ele faria qualquer coisa por qualquer um.”

Apesar dos desafios, Biles e Owens parecem estar em uma fase emocionante em suas vidas. Owens foi visto em Paris apoiando sua esposa no Olimpíadasque Biles descreveu como uma experiência incrível. “Ele estava mais animado com a troca de pins. Ele amou a troca de pins”, ela comentou.