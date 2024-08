Simone Biles termina as Olimpíadas com prata no solo

PARIS — A ginasta americana Simone Biles não teve a despedida de ouro que esperava.

Biles conquistou a prata na final do solo na segunda-feira — sua quarta medalha em Paris e 11ª medalha olímpica no geral — após uma rotina que incluiu alguns passos custosos para fora dos limites.

A brasileira Rebeca Andrade se tornou a primeira ginasta a vencer Biles em uma final de solo em uma grande competição internacional, registrando uma pontuação de 14.166, ficando logo à frente de Biles, com 14.133.

Jordan Chiles, amigo de longa data e companheiro de equipe de Biles, ganhou o bronze.

Biles, considerada a maior da história do esporte, não estava em sua melhor forma durante uma apresentação ao som de ícones pop como Taylor Swift e Beyoncé.

Ela vai para casa com medalhas de ouro nas finais por equipe, geral e salto, além de uma prata que foi uma surpresa em seu evento mais famoso.

“Não poderia estar mais orgulhoso do que fiz”, disse Biles. “Tenho 27 anos e vou embora destes Jogos com quatro medalhas para adicionar à minha coleção. Não estou bravo com isso.”

O total geral de medalhas de Biles (incluindo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze) empata com Vera Caslavska, da Tchecoslováquia, como a segunda maior ginasta feminina na história olímpica. Ela perdeu a chance de somar uma quinta medalha em Paris na segunda-feira quando caiu durante a final da trave, terminando em quinto.

Embora ela possa fazer parecer fácil às vezes, não é. Ela caiu no tapete durante seu aquecimento no chão e teve a panturrilha esquerda teimosa que ela torceu na qualificação na semana passada enfaixada novamente antes de competir.

Seus passes em queda não eram perfeitos — ela saiu dos limites duas vezes —, mas sua dificuldade geralmente é tão maior que a de todos os outros que isso quase não importa.

Não dessa vez. Ela recebeu uma pontuação de execução de 7.833 que incluiu 0.6 em deduções por pisar fora dos limites, permitindo que Andrade ganhasse seu segundo ouro olímpico.

Ainda assim, vestindo um collant vermelho, branco e azul com milhares de cristais, Biles encerrou nove dias de competição em Paris silenciando de uma vez por todas os críticos que há muito a ridicularizam por ter desistido de vários eventos nos Jogos de Tóquio, três anos atrás.

“Eu consegui muito [more than I thought I would]”, ela disse. “Há alguns anos, eu não achava que voltaria aqui.”

Chiles — a última competidora do dia — recebeu inicialmente 13,666 dos juízes. Após algum atraso, seu total foi impulsionado em 0,1 quando ela entrou com uma consulta sobre o componente de dificuldade de sua pontuação. Isso empurrou Chiles para além das romenas Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea e para o terceiro lugar.

Biles disse que, após vencer a final do salto no sábado, percebeu que seus haters estavam “muito quietos agora, o que é estranho”.

Ao contrário do constante rugido de apoio que seguia Biles por onde ela passava dentro da Bercy Arena, que se tornou um centro para celebridades de todo o espectro — incluindo o ex-jogador da NFL Tom Brady na segunda-feira — sempre que ela se apresenta.

O exercício de solo é o evento característico de Biles, que lhe permite misturar passes de queda livre que desafiam os limites, os mais difíceis já feitos em seu esporte, com coreografias carismáticas que trabalham juntas para produzir talvez os 75 segundos mais emocionantes em seu esporte.

A excitação, no entanto, foi um pouco tingida por um lapso atípico na execução.

A rotina termina com Biles mandando um beijo, uma piscadela que ela vem incorporando ao seu programa de várias formas há anos.

Se serviu como um beijo de despedida, ninguém sabe — talvez até mesmo Biles.

Ela tem se mantido relativamente quieta sobre o que a espera além dos Jogos de Paris, embora tenha deixado a porta aberta para um possível retorno quando as Olimpíadas forem transferidas para Los Angeles em 2028.

“Nunca diga nunca”, disse Biles após reivindicar seu segundo título olímpico de salto no início dos Jogos. “As próximas Olimpíadas serão em casa. Então, você nunca sabe. Estou ficando muito velha.”

Ela terá 31 anos então, uma idade em que a maioria das ginastas já se aposentou há muito tempo. No entanto, Biles está redefinindo esse ditado em tempo real, e considerando a lacuna que ainda existe entre ela e quase todos os outros no esporte — exceto Andrade, que pressionou Biles tanto quanto ela foi pressionada em quase uma década — tudo é possível.

Sua prata no solo aconteceu cerca de uma hora depois de uma final de trave, na qual metade das oito mulheres no campo acabaram pulando no meio da rotina após perderem o equilíbrio.

Biles incluída. Ela perdeu o equilíbrio no final de sua série acrobática e recebeu uma pontuação de 13.100 para terminar em quinto, empatada com sua companheira de equipe Sunisa Lee.

Assim como Biles, Lee viu suas esperanças de ouro acabarem no meio de sua rotina, quando caiu durante a mesma parte de sua rotina que Biles.

Depois, os dois campeões olímpicos e amigos de longa data, que somam impressionantes 17 medalhas olímpicas, lamentaram a vibração estranha dentro de uma arena estranhamente silenciosa que geralmente está vibrando com música o tempo todo.

“Isso aumenta o estresse, só porque é como se você, sim, você é o único lá em cima”, disse Lee, que vai tirar um tempo de folga antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. “Então eu estava sentindo a pressão.”

Alice D’Amato, da Itália, levou o ouro na trave com uma pontuação de 14.366. Zhou Yaqin, da China, ganhou a prata com 14.100, logo à frente da medalhista de bronze Manila Esposito, da Itália. A Itália, que ganhou a prata atrás dos EUA na competição por equipes, nunca havia conquistado medalha na trave antes.

O pódio de premiação serviu por muito tempo como um segundo lar para Biles durante uma carreira que inclui 41 medalhas em grandes competições internacionais. Um número que pode nunca ser quebrado e — quem sabe? — pode até ser adicionado em Los Angeles.

“Significa o mundo que eu possa voltar aqui e competir em um palco internacional novamente, representando meu país”, disse Biles. “Eu não poderia ter pedido por Jogos Olímpicos melhores, um sistema de apoio melhor, melhores companheiros de equipe. Então, sim, obrigada. Obrigada. Paris.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.