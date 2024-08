Simone Biles usa jaqueta do Green Bay Packers para o jogo do Bears, assado online

Simone Biles pode ser uma amada campeã olímpica, mas os fãs da NFL dizem que ela não está acima das rivalidades do esporte … criticando o atleta olímpico por usar uma jaqueta dos Packers em um jogo dos Bears.

O negócio é o seguinte… Marido de Biles Jonathan Owens mudou do Green Bay Packers para o Chicago Bears nesta entressafra – dois times travando uma das rivalidades mais antigas do esporte.

Com todo o respeito, Simone Biles precisa jogar aquela jaqueta no lixo o mais rápido possível.

Parece que em algum momento do ano passado – a única temporada que JO jogou pela GB – Simone comprou uma jaqueta preta e branca personalizada com fotos de ação de Owens no Packers… com o icônico logotipo “G” nos ombros.

Biles usou a jaqueta no jogo de pré-temporada dos Bears no sábado contra o Cincinnati Bengals – claramente apenas tentando mostrar amor por seu homem … mas os fãs online não estão felizes com isso.

Os fãs da NFL estão dizendo a Simone que ela precisa se livrar da jaqueta o mais rápido possível… dizendo que a rivalidade é muito maior do que

Simone e Jonathan se casaram no ano passado, algumas semanas antes de ele assinar com o Green Bay … e Simone foi vista em vários jogos no ano passado torcendo por seu cara.

Ele retribuiu o favor neste verão… negociando seu contrato com os Bears para que pudesse assistir Biles nas Olimpíadas de Paris de 2024 – onde ela ganhou três medalhas de ouro e uma de prata.