Simone Biles vence título olímpico geral; bronze para Suni Lee

PARIS — Simone Biles continua incomparável — mesmo quando não é perfeita.

A estrela da ginástica americana segurou a brasileira Rebeca Andrade durante uma final olímpica tensa na quinta-feira. O total de Biles de 59.131 ficou um pouco mais de um ponto à frente de Andrade com 57.932, uma das mais acirradas que Biles já enfrentou em um grande evento internacional.

Sunisa Lee, campeã das Olimpíadas de Tóquio, conquistou o bronze apesar de passar grande parte dos últimos 15 meses lidando com múltiplas doenças renais que deixaram seu retorno aos Jogos em dúvida.

Ainda assim, o encontro terminou da mesma forma que todos os que Biles começou e terminou nos últimos 11 anos: com abraços e ouro pelo caminho.

A margem foi a menor em um grande evento internacional desde que Biles conquistou o terceiro de seus seis campeonatos mundiais em 2015.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ela era uma adolescente na época. Ela é um ícone agora.

A jovem de 27 anos que está redefinindo o que uma ginasta pode fazer — e, principalmente, por quanto tempo ela pode fazer isso — se tornou a terceira mulher a se tornar duas vezes campeã olímpica, juntando-se a Larisa Latynina, da União Soviética, em 1956 e 1960, e Vera Caslavska, da Tchecoslováquia, em 1964 e 1968.

Biles também é a mulher mais velha a conquistar o maior título em seu esporte desde que Maria Gorokhovskaya, da União Soviética, então com 30 anos, venceu o primeiro individual geral olímpico em Melbourne, em 1952.

No entanto, a sexta medalha de ouro e a nona medalha olímpica geral — a mesma da grande romena Nadia Comaneci, que estava entre a multidão repleta de estrelas que incluía o time de basquete masculino dos EUA — da carreira inigualável de Biles não foi tão fácil quanto tantas outras que vieram antes.

Ela avaliou mal uma transição nas barras assimétricas, a mais fraca de suas quatro provas, soltando a barra superior muito cedo e forçando-a a alcançar um espaço maior do que o esperado.

Embora ela não tenha caído (Biles se esforçou para voltar à rotina), isso diminuiu seu ritmo e levou a grandes deduções que a deixaram atrás de Andrade por duas rotações.

O déficit não durou.

Biles respondeu com 14.566, praticamente sem oscilações, o maior tempo da noite entre os 24 finalistas, enquanto Andrade foi forçada a fazer uma grande verificação de equilíbrio durante sua série um pouco mais fácil, o que a fez cair para o segundo lugar antes do exercício de solo, o evento mais famoso de Biles.

Andrade, a medalhista de prata atrás de Lee em 2021, precisou do melhor conjunto de piso de sua vida para alcançar Biles. Não aconteceu. Andrade saiu dos limites em um ponto, um pequeno problema, mas o suficiente para criar bastante espaço de manobra para Biles.

Biles incorporou músicas dos ícones pop Taylor Swift e Beyoncé em sua rotina, um set de 75 segundos que começou com os primeiros compassos do hit de Swift “Ready For It” e contou com a queda mais forte já feita por uma mulher na história do esporte.

Quando terminou — conquistando uma medalha de ouro que serviu como uma espécie de redenção três anos depois de desistir de várias finais em Tóquio para se concentrar em sua saúde mental — Biles correu para abraçar Lee logo após sair do pódio e jogou beijos para as câmeras, que se tornaram presença constante onde quer que ela vá sob os anéis olímpicos.

Embora possa haver mais medalhas a caminho — Biles estará em três finais de eventos mais adiante nos Jogos — o individual geral a coloca na conversa como talvez a maior atleta olímpica americana de todos os tempos.

Biles não é mais a prodígio que triunfou no Rio de Janeiro há oito anos. Ela é casada e uma defensora vocal dos sobreviventes de abuso sexual e da importância da saúde mental adequada. Ela se ofereceu abertamente após os americanos ganharem o ouro na final da equipe na terça-feira, e se encontrou com seu terapeuta pessoal naquela manhã para ajudá-la a ter a mentalidade certa.

Ela confiou no trabalho interno que fez ao longo dos anos depois daquela rotina de barras rochosas. Biles sentou-se com as pernas cruzadas em uma cadeira em seu collant azul de lantejoulas e fechou os olhos, imune às câmeras que seguiam cada movimento seu.

Quando ela os abriu, ela estava pronta para seguir em frente.

É o que ela faz. Ela disse repetidamente nos últimos três anos que o que aconteceu em Tóquio é parte do seu passado, não do seu presente, e se os críticos têm um problema com isso, é problema deles, não dela.

Ela mudou para coisas maiores. Como estabelecer um padrão que talvez nunca seja alcançado.

No seu esporte. E talvez em todos os outros.