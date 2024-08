Sindicato dos jogadores de basquete de Dartmouth acusa escola de práticas trabalhistas injustas

O sindicato que representa o time de basquete masculino de Dartmouth entrou com uma queixa de prática trabalhista injusta contra a escola na quarta-feira porque ela se recusou a negociar com os jogadores um acordo de negociação coletiva.

O Sindicato Internacional de Empregados de Serviços Local 560, que já representa outros trabalhadores de Dartmouth, disse que a falha em negociar foi uma violação tanto da lei trabalhista quanto do próprio código de ética da escola.

“Por quase 60 anos, Dartmouth seguiu uma tradição de negociar contratos sindicais justos e equitativos com nosso sindicato local”, disse o presidente do sindicato Chris Peck em uma declaração. “Já passou da hora de a administração de Dartmouth evitar as responsabilidades financeiras e legais iminentes, agarrando esta oportunidade de mostrar liderança, como os jogadores fizeram, e viver de acordo com sua própria retórica em relação à importância da comunidade e do diálogo.”

Um diretor regional do National Labor Relations Board decidiu nesta primavera que os jogadores de basquete de Dartmouth eram funcionários da escola, abrindo caminho para que eles se sindicalizassem. Os jogadores então votaram 13-2 para se juntar ao SEIU Local 560.

Dartmouth respondeu anunciando que não negociaria com os jogadores — uma tática projetada para forçar o caso a ir a tribunal na esperança de que um juiz federal anulasse a decisão do NLRB. “Esta é a única alavanca que Dartmouth tem para que este assunto seja revisado por um tribunal federal”, disse a escola na época.

A escola disse que os jogadores são “alunos cujo programa educacional inclui atletismo”.

“Atletas da Ivy League não são funcionários”, disse Dartmouth. “Dado o compromisso de décadas de Dartmouth com o atletismo como uma extensão de nossa missão acadêmica, acreditamos que o diretor regional cometeu um erro extraordinário ao descobrir que esses alunos são funcionários.”

Dartmouth também está pedindo uma revisão da decisão do diretor regional pelo conselho pleno.