Slot começa com vitória, mas Liverpool é um trabalho em andamento

IPSWICH, Inglaterra — Os torcedores do Ipswich Town esperaram 22 anos por um dia como este em Portman Road, mas receberam um lembrete brutal da tarefa que os aguardava em seu retorno à Premier League, quando o Liverpool de Arne Slot venceu por 2 a 0 na primeira partida da era pós-Jurgen Klopp.

Por 60 minutos, o Ipswich foi de igual para igual com o Liverpool, brigando por cada bola e reunindo as duas melhores chances. Tudo isso com um XI inicial que incluía sete jogadores que jogaram por eles quando foram promovidos da League 1, a terceira divisão do futebol inglês, há pouco mais de um ano.

Então o Liverpool colocou o pé no acelerador e moveu a bola mais rápido, jogando em um ritmo que o Ipswich não conseguia controlar. O gol de Diogo Jota quebrou o impasse, com Mohamed Salah fechando o placar cinco minutos depois. Foi uma combinação de um-dois que estourou a bolha do Ipswich, o Liverpool familiar ao qual estamos acostumados há várias temporadas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O único recrutamento do Liverpool durante o verão foi no banco de reservas, com Slot deixando o Feyenoord para substituir Klopp após seu mandato de nove anos chegar ao fim. Esta foi a primeira demonstração de como será o Liverpool de Slot, mas, apesar de uma riqueza de boa vontade sobre seu novo treinador principal, houve murmúrios de preocupação entre os fãs que vão para East Anglia sobre seu recrutamento na pré-temporada, ou a falta dele. Isso os deixou como o único time nas cinco principais ligas da Europa que ainda não contratou um jogador. Então, na verdade, este era o lado de Klopp, Slot apenas tendo feito pequenos ajustes aqui e ali desde que assumiu o comando: evolução em vez de revolução.

No começo, o Liverpool parecia um pouco confuso, talvez preso entre duas filosofias. Os passes eram ineficazes, os ataques vinham pelos flancos (com o meio-campo contornado) e os jogadores que defendiam os cantos olhavam exasperadamente para o banco em busca de orientação. Eles não conseguiram fazer um chute a gol no primeiro tempo, com seu único esforço vindo de Trent Alexander-Arnold — que estava oscilando entre a lateral direita e o meio-campo defensivo na posse de bola — quando ele chutou por cima no final do intervalo.

Em vez disso, foi o Ipswich que registrou os únicos dois chutes a gol do tempo, e pareceu mais perigoso no contra-ataque. Mas pelo passe errado ou momento de hesitação na bola, eles poderiam ter incomodado mais Alisson.

Mas então Slot mudou as coisas. A palavra da moda da pré-temporada deles tem sido paciência, Slot quer que o time seja menos harum-scarum e mais comedido em seu jogo, apoiando a posse de bola e pressionando para entregar os resultados. O Liverpool jogou com mais intensidade e encontrou um ritmo mais alto: de repente, o Ipswich parecia fora de forma, seus esforços de luta não eram o suficiente, e o Liverpool poderia desmontá-los.

Arne Slot tenta transmitir sua mensagem aos seus jogadores em sua primeira partida no comando do Liverpool. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Chance após chance começou a se materializar quando o Liverpool encontrou espaço atrás dos laterais do Ipswich. Essa provou ser a área que o Liverpool explorou quando o passe de Alexander-Arnold encontrou uma brecha entre os excelentes Leif Davis e Jacob Greaves, e Salah correu para ele para cruzar para Jota marcar o gol. O gol de Salah então veio graças a uma tabela com Dominik Szoboszlai. Trabalho feito.

Este sempre seria um exame de como o Liverpool se formou pela primeira vez na era pós-Klopp e contra o pano de fundo de seu verão tranquilo. Slot falou sobre a força do time que herdou e como levaria de cinco a oito jogos para o grupo encontrar seu ritmo natural. Mas isso também aconteceu poucos dias depois de eles perderem seu alvo de primeira escolha para o meio-campo.

Slot pensou que havia persuadido Martín Zubimendi, da Real Sociedad, a trocar San-Sebastian por Merseyside, apenas para ele mudar de ideia e optar por ficar no clube de sua infância. Isso deixou o Liverpool em apuros, e com um buraco no número 6 no sistema do novo técnico. Ryan Gravenberch recebeu essa função e no primeiro tempo e o Ipswich estava confortável o suficiente para ir homem a homem nessa área, deixando opções no contra-ataque. Uma vez que o Liverpool aumentou o ritmo, o meio-campo se tornou mais influente, mas você pode ver por que os Reds priorizaram um jogador nessa função de meio-campo profundo. É essencial para a maneira como Slot quer que seu time jogue e sua capacidade de transição. Você se pergunta se eles ainda podem apressar a busca por opções alternativas nas próximas duas semanas, apesar de serem reticentes em comprar por comprar. Eles ainda precisam daquele maestro especialista tipo Rodri.

Essas partidas de abertura de uma nova temporada às vezes não se conformam com a rima ou a razão. Isso sempre seria um teste para o Liverpool em um campo lotado cheio de entusiasmo e excitação após a promoção, mas houve momentos em que transbordou, mesmo três horas antes do pontapé inicial.

Os primeiros seis jogos do Liverpool Sáb, 17 de agosto 12:30 Ipswich (um) Dom, 25 de agosto 16:30 Brentford (E) Dom, 1 de setembro 16:00 Homem United (a) Sáb, 14 de set. 15:00 Floresta (H) Sáb, 21 de set. 15:00 Bournemouth (E) Sáb, 28 de set. 17:30 Lobos (a) Horários de início mostrados como no Reino Unido

“Meu Deus, chegamos ao estágio em que ganhamos cachecóis meio a meio”, gritou um fã saindo da estação de trem, uma reação recebida por uma explosão de risadas nas proximidades. A discussão no trem para Ipswich oscilou entre se valia a pena apostar £ 10 na expulsão do capitão Sam Morsy agora que eles estão em uma liga com o VAR (ele não fez isso), quão realista seria para eles terminar em 17º na primeira divisão e garantir a sobrevivência (realista depois disso) e se Ed Sheeran estaria na partida (ele estava).

Os pensamentos voltaram para a última vez que estiveram na Premier League (então chamada de Premiership) e como eles pensaram que depois de serem rebaixados no final da temporada 2001-02 (graças a uma derrota de 5-0 para o Liverpool), eles voltariam imediatamente. Em vez disso, levou duas décadas, já que promoções consecutivas sob o comando do brilhante técnico Kieran McKenna os levaram de volta ao grande momento.

Mas como McKenna disse em suas notas de programa, desta vez, dois anos atrás, eles tinham acabado de vencer uma partida no meio da semana em Burton Albion na League One. “Esta é a escala do trabalho e do desafio que temos pela frente nesta temporada, que ofusca tudo o que vimos até agora”, disse ele.

Ao contrário do Liverpool, o Ipswich tem sido ativo na pré-temporada, com o meio-campista inglês Kalvin Phillips sendo sua última contratação por empréstimo, enquanto Omari Hutchinson — emprestado pelo Chelsea na temporada passada — foi um dos sete jogadores que eles assinaram em acordos permanentes neste verão por um desembolso coletivo de cerca de £ 70 milhões. Mas seus fãs, jogadores e gestão são realistas: esta será uma jornada maravilhosa, mas também difícil. Eles mostraram o suficiente aqui, no entanto, para garantir que vão lutar a temporada inteira, continuando a jogar McKenna-ball de pressionar e atacar com fluidez e liberdade.

“Sabemos que o grupo está bem no fundo do poço, mas esperamos que isso possa acelerar nosso desenvolvimento nesta liga”, disse McKenna após o jogo. “Sabemos que, por outro lado, há uma chance de não termos pontos em nossos dois primeiros jogos [with Manchester City away next Saturday]mas temos o Fulham e o Brighton & Hove Albion, então todo jogo é difícil.

“Temos dois dos times mais dominantes no começo e depois disso, é nossa jornada e como podemos melhorar. Não vamos gastar muito tempo falando sobre a tabela da liga, posições ou pontos, é sobre comprometimento total com cada jogo.”

As lembranças do tempo que passaram fora se intercalam com a experiência de ver seus “Tractor Boys” de volta à primeira divisão, mas aquela dobradinha do Liverpool em apenas cinco minutos foi um lembrete claro do que os espera nesta temporada.

Para Slot, esse foi um trabalho concluído e um primeiro passo bem-sucedido em sua gestão no Liverpool.