‘SNL’ Alum Victoria Jackson diagnosticada com tumor inoperável

A estrela do “Saturday Night Live” anunciou a notícia em um vídeo postado na sexta-feira… usando seu humor característico para informar aos fãs que os médicos não podem operar um tumor que empurra sua traquéia – que ela diz “eventualmente sufocaria”. me até a morte.”

Na postagem do Instagram, VJ explica que tem “uma pílula mágica” para ser entregue a ela para ajudar a controlar a doença… mas acrescenta que as pessoas que são prescritas e tomam essas pílulas só têm cerca de 32 a 34 meses de vida – então , ela tem a impressão de que sua vida está chegando ao fim.

Victoria parece estar aceitando o diagnóstico com graça e cita a Bíblia… dizendo que a Bíblia diz aos cristãos que eles só têm cerca de 70 anos de vida – e ela está quase lá de qualquer maneira.

Aliás… Victoria diz que recentemente ouviu Deus falar com ela – e, no clipe, ela detalha exatamente o que ele disse.

Jackson postou bastante sobre seu diagnóstico recentemente… explicando que ela teve câncer há quase uma década – câncer de mama, na época – e agora o câncer voltou com força total. Ela até compartilhou um vídeo dela mesma nas consultas médicas.

Victoria é mais conhecida por aparecer no ‘SNL’ entre 1986 e 1992 e em filmes como “I Love You to Death”, “The Pick-Up Artist” e “Casual Sex?” – embora nos últimos anos ela tenha recebido mais atenção por suas opiniões políticas conservadoras.