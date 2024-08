Sorria para a câmera: árbitros testam câmeras corporais para reduzir abusos

O árbitro não viu isso acontecer.

Albert Peyton Coffin estava trabalhando em um jogo de basquete da oitava série em Kenmore, Washington, quando uma breve escaramuça começou logo após o apito final. De repente, o pai de um dos jogadores, um ex-jogador de basquete universitário de 1,98 m, entrou na quadra gritando: “Ninguém toca no meu filho”. Ele bateu o antebraço nas costas de Coffin, de 72 anos, jogando-o de cara no chão de madeira, quebrando seu nariz, maçã do rosto e duas costelas, de acordo com os registros do tribunal.

O incidente de dezembro de 2021 alarmou autoridades esportivas intercolegiais em Washington. Durante anos, eles estavam preocupados com a enxurrada de insultos vulgares, ameaças e desrespeito absoluto que seus membros enfrentavam ao arbitrar jogos.

Ligas juvenis em todo o país estão dando alarmes semelhantes sobre como restaurar a civilidade e a segurança após um aumento nacional de abusos, principalmente contra árbitros e juízes. Várias tentativas de soluções, incluindo esforços legislativos para impor penalidades civis e criminais mais duras, não deram aos oficiais o nível de conforto que eles buscam, e muitos estão escolhendo deixar a profissão em vez de tolerar o abuso. Com a escassez de árbitros se aproximando em alguns estados, a busca por soluções está se tornando mais intensa.

O ataque a Coffin elevou a preocupação a um novo patamar.

“Estávamos falando sobre esses comportamentos crescentes e o fato de que temos que fazer alguma coisa”, disse Mick Howard, diretor executivo da Washington Interscholastic Activities Association, que supervisiona os esportes escolares no estado. “A questão era: o que poderíamos fazer proativamente?”

Uma resposta promissora veio quando a associação ouviu sobre um projeto de demonstração no qual árbitros de uma liga recreativa masculina de futebol britânico usavam câmeras corporais para desencorajar comportamento abusivo. Autoridades escolares de Washington começaram seu próprio experimento no início deste ano, tornando-se o primeiro estado do país a equipar árbitros e juízes com os dispositivos.

“Todos os anos, lutávamos para encontrar maneiras de desacelerar esse comportamento abusivo”, disse Todd Stordahl, diretor executivo da Washington Officials Association, o órgão regulador de 4.500 árbitros, juízes e outros que arbitram esportes intercolegiais no estado. “Ouvimos sobre o teste que eles estavam fazendo no Reino Unido e pensamos, por que não tentamos isso?”

Os dois grupos de Washington fecharam um acordo com a Reveal Media, uma fabricante britânica, para lançar um programa piloto com 100 câmeras. Autoridades de Washington compraram 50 a US$ 500 cada, e a Reveal doou as outras 50. Em janeiro, árbitros que se voluntariaram para participar do experimento foram equipados com os dispositivos. O experimento continuou na primavera com oficiais de futebol, bem como árbitros de softball e beisebol.

O árbitro Tim Lewis conversa com outro árbitro durante um jogo de basquete masculino do ensino médio em janeiro, quando a Washington Interscholastic Activities Association começou a testar a tecnologia de câmeras vestíveis para ajudar a reduzir situações agressivas. Foto de Cole Quinn

Antes do início de cada jogo, os árbitros contam aos treinadores e capitães de equipe sobre as câmeras, e eles as ativam brevemente para demonstrar como os dispositivos funcionam. As câmeras gravam e apagam vídeos em um loop de 30 segundos. Os árbitros são instruídos a alterná-las para o modo de gravação contínua quando encontram situações problemáticas que consideram “gatilhos”, como brigas, invasão de quadra, comportamento discriminatório ou de assédio e casos em que os árbitros marcam faltas por conduta antidesportiva.

Os oficiais atléticos de Washington não analisaram completamente os dados que documentam a frequência com que os oficiais ativaram as câmeras ou seu impacto no número de faltas técnicas e expulsões que ocorreram. Ainda assim, eles disseram, o feedback informal que ouviram de árbitros e juízes que as usaram foi extremamente positivo.

A Reveal conduziu uma pesquisa no início deste ano com 48 oficiais que usaram os dispositivos, e quase metade disse que jogadores e espectadores pareciam se comportar de forma diferente depois que as câmeras foram introduzidas. Metade disse que sofreu menos abusos enquanto arbitrava jogos. Nada surgiu para questionar os resultados da pesquisa, mas a Reveal tem uma participação comercial no assunto. Os resultados da pesquisa não foram confirmados de forma independente, embora Stordahl tenha descrito o feedback que recebeu até agora como positivo.

“Os comentários dos oficiais que os usaram são de que a temperatura na sala foi definitivamente reduzida com as câmeras”, ele disse. “Se pudermos reduzir essa temperatura para que coisas malucas não se tornem estúpidas, então isso é bom.”

A experiência das autoridades em Washington coincide com a de organizações esportivas no Canadá e na Grã-Bretanha que equiparam autoridades com câmeras corporais, de acordo com o Reveal.

“As primeiras descobertas são de que as câmeras têm sido uma ferramenta realmente boa de redução da tensão”, disse Matthew Heptonstall, executivo de desenvolvimento estratégico da empresa.

Os dispositivos leves e retangulares têm aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos e se prendem magneticamente aos cintos de peito usados ​​pelos oficiais. Uma tela de vídeo fica de frente para a câmera, permitindo que as pessoas se vejam enquanto se aproximam dos oficiais.

Placas postadas do lado de fora de um estádio de futebol de Ontário lembram os fãs das consequências quando árbitros são intimidados ou assediados. O Ontario Soccer está entre várias organizações esportivas testando a eficácia de câmeras corporais usadas por árbitros de jogo. RJ Johnston Toronto Star/Toronto Star via Getty Images

Emelia Schaafsma usa uma câmera corporal enquanto arbitra uma partida de futebol em Ontário. Quando ativada, a tela de vídeo voltada para fora ajuda a lembrar aqueles que se aproximam dos árbitros que suas palavras e ações estão sendo gravadas. RJ Johnston/Toronto Star via Getty Images

“Eles se referem a isso como tela de desescalada”, disse Stordahl. “A ideia é que, uma vez que você se veja perdendo o controle, na maioria das vezes você vai parar.”

“É a natureza humana”, Howard explicou, quando perguntado sobre o impacto das câmeras. “Quando você sabe que está sendo observado, você recua, certo? As pessoas que não o fazem, então você tem um problema maior de qualquer maneira.”

Autoridades esportivas juvenis em todo o país estão observando de perto o experimento de Washington. “É triste que tenha chegado a esse ponto”, disse Jon Solomon, diretor de impacto comunitário do Programa de Esportes e Sociedade do Instituto Aspen. “O ponto principal é que se alguém vai ser tão ultrajante, tão bravo [that they would assault an official]Não sei se uma câmera corporal os impediria de fazer algo. Mas uma câmera faz as pessoas pensarem duas vezes, antes de chegarem ao ponto de ebulição?”

Solomon Alexander, diretor da St. Louis Sports Foundation, disse que ouviu falar sobre níveis chocantes de desrespeito e até mesmo violência direcionados a árbitros e juízes em sua cidade e arredores, onde uma grande iniciativa está em andamento para melhorar a civilidade nos esportes. Ele chamou o experimento da câmera corporal de algo que vale a pena tentar, embora não tivesse certeza se as câmeras necessariamente restringiriam o comportamento indisciplinado de algumas pessoas. “Se me ver na câmera agindo como um idiota me faz não agir como um idiota, então isso funciona”, disse ele. “Se isso me envergonha e me deixa mais bravo e piora para as crianças, então não é uma coisa boa. Então, é realmente esperar para ver, para avaliar como elas funcionam.”

As câmeras da Reveal foram implantadas pela primeira vez em eventos esportivos em fevereiro de 2023, quando a English Football Association lançou um teste em algumas de suas ligas de futebol amador masculino. Os dispositivos pareciam reduzir o abuso de árbitros, e a associação planeja dobrar o número de câmeras que usa para 200 a partir deste mês. Os árbitros amadores de futebol em Ontário começaram um teste de 50 câmeras em agosto passado. Heptonstall disse que várias outras associações esportivas, incluindo uma organização australiana de futebol recreativo, expressaram interesse nos dispositivos.

Howard disse que as ligas esportivas que entraram em contato com a Reveal estão todas lutando com o mesmo problema: mau comportamento de fãs, treinadores e jogadores, que ele disse que parece ter se intensificado nos últimos anos. “O comportamento se deteriorou, principalmente desde a Covid”, disse Heptonstall.

Em uma pesquisa de 2023 da National Association of Sports Officials, mais da metade dos entrevistados nos EUA disseram que temiam por sua segurança ou se sentiam ameaçados ao supervisionar eventos esportivos. Quase um em cada oito entrevistados disse ter sido agredido em algum momento de suas carreiras, e quase 7 em cada 10 sentiam que o espírito esportivo geral estava em declínio, de acordo com a pesquisa, que entrevistou mais de 35.000 oficiais.

O cenário em deterioração deixou muitas organizações esportivas lutando para encontrar pessoas para arbitrar seus eventos. Em Washington, pelo menos um terço dos árbitros de jogos de escolas de ensino fundamental e médio desistem na primeira temporada, disse Stordahl. A maioria sai sem explicação. Entre aqueles que citaram um motivo, a maioria apontou para o desrespeito que enfrentavam regularmente ao desempenhar suas funções.

Com autoridades do ensino médio no estado ganhando entre US$ 65 e US$ 72 por jogo, e seus colegas do ensino fundamental ganhando cerca de US$ 10 a menos por jogo, o dinheiro oferece pouco incentivo para que autoridades tolerem abusos.

“Você contrata esses funcionários, os treina, os faz agir, e então os perde porque eles passam a pensar que não vale a pena perder tempo fazendo isso se vão sofrer abusos”, disse Stordahl.

Ao longo dos anos, autoridades esportivas em Washington emitiram mais advertências, aumentaram as expulsões e, em raras ocasiões, encerraram jogos abruptamente para controlar comportamentos indisciplinados. Mas o impacto foi, na melhor das hipóteses, misto. Legisladores estaduais em Washington — assim como legisladores em vários outros estados — até propuseram legislação este ano para endurecer as penalidades para pessoas que agridem oficiais de jogo, colocando-os em uma categoria separada, como professores e motoristas de ônibus. Mas essa legislação estagnou.

Dados os resultados promissores do experimento com a câmera corporal, as autoridades esportivas de Washington planejam continuar o teste no outono e esperam comprar mais dispositivos conforme suas finanças permitirem.

“Se acontecer de não funcionar, então vamos descartá-lo”, disse Howard. “Se parecer que está funcionando, continuaremos a cultivá-lo. E os resultados preliminares são de que está funcionando.”

O árbitro de basquete Ray Pondelick repassa uma falta para a mesa de pontuação durante um jogo em Bremerton, Washington, em janeiro. Meegan M. Reid-REDE USA TODAY

No entanto, nem todo dirigente esportivo gosta da ideia de usar o que equivale a um dispositivo de vigilância. Entre os céticos está Coffin, o árbitro veterano agredido em 2021.

“Sou meio ambivalente sobre eles”, ele disse. “Acho que são intrusivos.”

Coffin começou a arbitrar em 1975, quando ocasionalmente trabalhava como árbitro de beisebol. Ao longo dos anos, ele apitou ou julgou milhares de jogos, principalmente em beisebol, basquete e vôlei.

Ele disse que teve apenas um punhado de confrontos sérios durante todo esse tempo e chama sua agressão de 2021 de uma anomalia. Ele acha que tudo deu certo depois disso. Seu agressor, Mark Robert McLaughlin, se declarou culpado no ano passado por agressão de terceiro grau. Um juiz o sentenciou à terapia de controle da raiva e a pagar restituição a Coffin.

“Perdi o resto daquela temporada, mas consegui ser pago por isso”, disse Coffin. “Por sorte, ele tinha uma apólice de seguro.”

Coffin voltou a arbitrar, embora agora, aos 75 anos, ele tenha dito que reduziu sua carga de trabalho, mas ainda gosta de estar em campo e na quadra com atletas jovens. Ele disse que suas décadas de experiência o ensinaram a lidar com treinadores desbocados, fãs vaiados e jogadores jovens desrespeitosos sem a ajuda de uma câmera sem piscar.

Considerando a maneira como McLaughlin esmurrou Coffin enquanto o árbitro estava de costas, não está claro se uma câmera corporal teria ajudado a amenizar a situação ou mesmo se Coffin teria documentado o que aconteceu.

Os defensores do uso da câmera não a veem como uma solução total para o abuso, mas sim como uma ferramenta adicional no esforço para melhorar a civilidade.

“A ideia é não entrar em discussões como você às vezes vê árbitros e juízes fazendo na televisão”, disse Coffin. “Você tem que aprender a fazer um pouco de judô verbal e encontrar maneiras de baixar a temperatura.”