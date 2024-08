Sorteio da 3ª rodada da Carabao Cup: Liverpool recebe o West Ham

O campeão Liverpool começará sua defesa da Copa da Liga Inglesa recebendo o rival da Premier League, West Ham United, na terceira rodada, em Anfield.

O sorteio de quarta-feira também colocou o campeão da Premier League, Manchester City, em casa, contra o Watford, da segunda divisão, enquanto o Arsenal receberá o Bolton Wanderers, da League One, no Emirates.

O Manchester United tem um jogo em casa contra o Barnsley da League One no Old Trafford, o Tottenham Hotspur deve viajar para o Coventry, da segunda divisão, e o Chelsea, finalista derrotado de 2024, recebe o Barrow, da quarta divisão.

A terceira rodada vê os times jogando na competição europeia nesta temporada entrarem na competição depois que o resto dos times da Premier League começaram na segunda rodada. As partidas serão disputadas nas semanas que começam em 16 e 23 de setembro.

O West Ham venceu o Bournemouth na quarta-feira em um confronto totalmente da Premier League, resolvido por um gol desviado de Jarrod Bowen aos 88 minutos no Estádio de Londres.

Em outro confronto de primeira linha, o Newcastle United eliminou o Nottingham Forest por 4 a 3 nos pênaltis após um empate por 1 a 1, enquanto o Ipswich Town e o Bournemouth, da Premier League, também foram eliminados na primeira fase.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O AFC Wimbledon, da quarta divisão, emergiu como o matador de gigantes da segunda rodada, derrotando o promovido Ipswich por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate animado por 2 a 2 diante de um público de 7.900 pessoas no sudoeste de Londres.

Eles foram recompensados ​​no sorteio com um jogo em casa pela terceira rodada contra o Newcastle.

O Ipswich Town estava perdendo por 2 a 1 e caminhava para a eliminação no tempo regulamentar quando Conor Chaplin marcou de cabeça o gol de empate aos 86 minutos para forçar a disputa por pênaltis.

O goleiro dos Dons, Owen Goodman, então defendeu chutes de Jack Taylor e Omari Hutchinson.

“A história do azarão no futebol. É outra noite incrível e outro capítulo dessa história”, disse o técnico de Wimbledon, Johnnie Jackson, à BBC.

“Como clube de futebol, sempre temos que fazer as coisas da maneira mais difícil, mas damos um jeito.”

Houve muitos gols no Cardiff City, do Campeonato, que recuperou de desvantagem três vezes contra o Southampton, mas perdeu por 5 a 3 para os visitantes da Premier League após gols de James Bree e Cameron Archer nos acréscimos.

Os times da Premier League Wolverhampton Wanderers e Brentford, com o atacante inglês Ivan Toney ausente e aguardando interesse de outros clubes, venceram Burnley e Colchester United por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Gonçalo Guedes marcou em ambos os lados do intervalo e classificou o Wolves, enquanto o goleiro do Brentford, Hakon Valdimarsson, defendeu um pênalti de Jack Payne depois que Keane Lewis-Potter marcou aos 45 minutos.

SORTEIO DA TERCEIRA RODADA DA CARABAO CUP

Liverpool x West Ham

Manchester City x Watford

Arsenal x Bolton

Manchester United x Barnsley

Wycombe x Aston Villa

Coventry x Tottenham

Walsall x Leicester

Brentford x Leyton Orient

Blackpool x Sheffield quarta-feira

Preston x Fulham

Everton x Southampton

Queens Park Rangers x Crystal Palace

Stoke x Fleetwood

Brighton x Wolverhampton

AFC Wimbledon x Newcastle

Chelsea x Barrow

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.