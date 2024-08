Sorteio da Liga dos Campeões: Liverpool receberá o Real Madrid em novo formato

O Liverpool foi sorteado para enfrentar o Real Madrid como parte do formato reformulado da liga de 36 times da Liga dos Campeões, enquanto o técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, retornará à Alemanha para enfrentar seu antigo empregador, o Bayern de Munique.

O Bayern enfrentará o Barça na competição pela terceira vez nas últimas quatro temporadas. O clube alemão venceu os últimos seis encontros, incluindo uma vitória por 8-2 nas quartas de final a caminho de levantar a Liga dos Campeões em 2020 sob o comando de Flick.

O sorteio, que foi conduzido por uma combinação de Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo e o supercomputador da UEFA, também produziu confrontos de peso, incluindo Manchester City contra Paris Saint-Germain e uma repetição da final do ano passado: Borussia Dortmund x Madrid.

O Arsenal conseguiu evitar alguns dos times mais assustadores do Pote 1, já que foram sorteados para jogar contra o PSG e a Inter de Milão. O Aston Villa enfrentará o Bayern pela primeira vez desde que derrotou os gigantes da Bundesliga na final da Copa Europeia de 1982.

Além de receber o Real Madrid, o Liverpool também se reunirá com o ex-meio-campista Xabi Alonso quando ele levar seu time do Bayer Leverkusen para Anfield. Alonso foi fortemente ligado ao cargo de técnico no Liverpool após o anúncio chocante de Jürgen Klopp em janeiro de que ele renunciaria ao cargo.

No novo sistema da competição, cada equipe jogará oito partidas antes das eliminatórias — duas a mais que nos anos anteriores — com a rodada final de partidas ocorrendo em 29 de janeiro.

A final da Liga dos Campeões acontecerá na Allianz Arena do Bayern de Munique em 31 de maio de 2025. Cláudio Lavenia – UEFA/UEFA via Getty Images

Cada equipe foi sorteada contra oito adversários diferentes — quatro partidas em casa e quatro fora — duas de cada um dos quatro potes de cabeças de chave.

Times da mesma liga não podem jogar entre si, e cada clube pode jogar no máximo com dois times do mesmo país.

As oito melhores equipes avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes que terminarem entre o nono e o 24º lugar avançarão para uma fase eliminatória, enquanto as 12 últimas equipes serão eliminadas.

As datas, horários e ordem dos jogos de cada equipe serão anunciados no sábado.

Sorteio da Liga dos Campeões

Cidade de Manchester: Inter de Milão (H), PSG (A), Club Brugge (H), Juventus (A), Feyenoord (H), Sporting Lisboa (A), Sparta Praga (H), Slovan Bratislava (A)

Arsenal: PSG (C), Inter de Milão (F), Shakhtar Donetsk (C), Atalanta (F), Dínamo Zagreb (C), Sporting Lisboa (F), Mónaco (C), Girona (F)

Liverpool: Real Madrid (C), RB Leipzig (F), Bayer Leverkusen (C), AC Milan (F), Lille (C), PSV (F), Bolonha (C), Girona (F)

Aston Villa: Bayern de Munique (C), RB Leipzig (F), Juventus (C), Club Brugge (F), Celtic (C), Young Boys (F), Bologna (C), Monaco (F)

Real Madrid: Dortmund (C), Liverpool (F), AC Milan (C), Atalanta (F), Salzburgo (C), Lille (F), Estugarda (C), Brest (F)

Barcelona: Bayern de Munique (C), Dortmund (F), Atalanta (C), Benfica (F), Young Boys (C), Estrela Vermelha de Belgrado (F), Brest (C), Mônaco (F)

Atlético Madrid: RB Leipzig (H), PSG (A), Bayer Leverkusen (H), Benfica (A), Lille (H), RB Salzburg (A), Slovan Bratislava (H), Sparta Praga (A)

Bayern de Munique: PSG (H), Barcelona (A), Benfica (H), Shakhtar Donetsk (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)

Bayer Leverkusen: Inter de Milão (C), Liverpool (F), Atlético de Madrid (F), AC Milan (C), RB Salzburg (C), Feyenoord (F), Sparta Praga (C), Brest (F)

Borussia Dortmund: Barcelona (C), Real Madrid (F), Shakhtar Donetsk (C), Club Brugge (F), Celtic (C), Dínamo Zagreb (F), Sturm Graz (C), Bolonha (F)

Inter de Milão: RB Leipzig (C), Man City (F), Arsenal (C), Leverkusen (F), Estrela Vermelha de Belgrado (C), Young Boys (F), Monaco (C), Sparta Praga (F)

AC Milão: Liverpool (H), Real Madrid (A), Club Brugge (H), Bayer Leverkusen (A), Red Star Belgrade (H), Dinamo Zagreb (A), Girona (H), Slovan Bratislava (A)

Juventus: Man City (C), RB Leipzig (F), Benfica (C), Club Brugge (F), PSV (C), Lille (F), Estugarda (C), Aston Villa (F)

Paris Saint-Germain: Man City (C), Bayern de Munique (F), Atlético de Madrid (C), Arsenal (F), PSV (C), RB Salzburg (F), Girona (C), Stuttgart (F)

Céltico: RB Leipzig (H), Borussia Dortmund (A), Club Brugge (H), Atalanta (A), Young Boys (H), Dinamo Zagreb (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)