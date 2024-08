Sorteio da Liga Europa: Man United enfrenta o Fenerbahce de José Mourinho

O Manchester United se reunirá com o ex-técnico José Mourinho após ser sorteado para enfrentar o Fenerbahçe na Liga Europa da UEFA.

Mourinho, que venceu a Liga Europa enquanto comandava o United em 2017, mudou-se para o clube sediado em Istambul neste verão. O United também enfrentará o Glasgow Rangers em Old Trafford e uma viagem ao Estádio do Dragão do Porto.

Assim como na Liga dos Campeões, a UEFA alterou o formato criando uma fase de oito jogos e expandiu a competição para 36 times.

Diferentemente dos anos anteriores, nenhum time será rebaixado da Champions League após a primeira rodada. As datas dos jogos serão anunciadas no sábado.

O Tottenham, por sua vez, enfrentará a Roma de Daniele De Rossi em casa e também viajará para o Galatasaray.

O Rangers foi sorteado contra o United e o Tottenham.

Com o novo formato e sistema de sorteio, cada equipe foi sorteada contra oito adversários diferentes — quatro partidas em casa e quatro fora — duas de cada um dos quatro potes de cabeças de chave.

Times da mesma liga não podem jogar entre si, e cada clube pode jogar no máximo com dois times do mesmo país.

As oito melhores equipes avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes que terminarem entre o nono e o 24º lugar avançarão para uma fase eliminatória, enquanto as 12 últimas equipes serão eliminadas.

Na Conference League, o Chelsea enfrentou Gent, Shamrock Rovers, FC Noah, Heidenheim, Astana e Panathinaikos.

Sorteio da Liga Europa:

Manchester United: Rangers (H), Porto (A), PAOK (H) Fenerbache (A), Bodo Glimt (H), Viktoria (A), Twente (H), FCSB (A)

Tottenham Hotspur: Roma (H), Rangers (A), AZ Alkmaar (H), Ferencvaros (A), Qarabag (H), Galatasaray (A), Elfsborg (H), Hoffenheim (A)

Ajax: Lazio (H), Slavia Praga (A), Maccabi Tel-Aviv (A), Real Sociedad (A), Galatasaray (H), Qarabag (A), Besiktas (H), RFS (A)

Roma: Frankfurt (H), Tottenham (A), Braga (H), AZ Alkmaar (A), Dínamo Kiev (H), Union SG (A), Athletic Club (H), Elfsborg (A)

Lácio: Porto (H), Ajax (A), Real Sociedad (H), Braga (A), Ludogorets (H), Kiev (A), Nice (H), Twente (A)

Guardas: Tottenham (C,) Manchester United (F), Lyon (C), Olympiacos (F), Union SG (C), Malmo (F), FCSB (C), Nice (F)