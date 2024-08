Sósia de Kim Jong Un invadiu as Olimpíadas de 2024

Um produtor musical australiano, que passa por Howard X em X, é famoso por seu trabalho clandestino como o ditador norte-coreano… e ele atacou novamente, fazendo uma entrada dramática para torcer pela Coreia do Norte. Pang Chol-mi enquanto ela lutava na China Chang Yuan nas semifinais do boxe feminino.

Howard também foi flagrado agitando a bandeira da Coreia do Norte… e deu um golpe ousado no líder da China Xi Jinping exibindo um ursinho de pelúcia do Ursinho Pooh no último domingo. ICYDK, o personagem foi banido na China devido a comparações satíricas com Xi.