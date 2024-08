Southampton contrata Aaron Ramsdale do Arsenal – fontes

O Southampton concordou com uma taxa de £ 25 milhões, incluindo complementos, pelo goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 26 anos deve passar por exames médicos na quinta-feira e finalizar os termos pessoais.

Fontes acrescentaram que a taxa consiste em £ 18 milhões iniciais, mais £ 1 milhão devido se o Saints evitar o rebaixamento da Premier League e os £ 6 milhões restantes com base em metas de desempenho individuais.

Espera-se que os Gunners contratem o goleiro do Espanyol, Joan García, como substituto de Ramsdale, embora fontes tenham dito à ESPN que o clube da LaLiga exigirá uma taxa superior a € 20 milhões.

Ramsdale caiu em desgraça no Arsenal depois que o clube decidiu contratar David Raya do Brentford no verão passado, inicialmente por empréstimo de £ 3 milhões antes de tornar o acordo permanente em julho por mais £ 27 milhões.

O Bournemouth demonstrou interesse em Ramsdale, mas optou por contratar Kepa Arrizabalaga por empréstimo do Chelsea, enquanto o Southampton estava perto de contratar Justin Bijlow até que o goleiro do Feyenoord foi reprovado nos exames médicos.