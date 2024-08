Southern Cal nomeia reserva de longa data Miller Moss como QB titular

Depois de passar três temporadas como reserva, a paciência de Miller Moss oficialmente valeu a pena. Em uma mudança que era amplamente esperada, o técnico da USC, Lincoln Riley, nomeou Moss como quarterback titular dos Trojans na segunda-feira, antes do início da temporada de 2024.

Moss, um júnior, vai assumir o lugar considerável deixado por Caleb Williams, que passou duas temporadas na USC, ganhou um Troféu Heisman e lançou para mais de 8.000 jardas e 72 touchdowns. Moss, por sua vez, lançou apenas 59 tentativas de passe para 681 jardas e sete touchdowns durante seu tempo na USC.

Moss levou todo o treino de primavera e a maior parte do acampamento de outono para garantir oficialmente a posição, mas, de muitas maneiras, Moss pode ter ganhado o emprego em dezembro. Com Williams decidindo não jogar no Holiday Bowl em antecipação à sua decisão do draft da NFL, Moss assumiu o papel de titular e aproveitou ao máximo sua oportunidade.

Com um plano de jogo elaborado para mostrar seu talento, Moss lançou 33 passes, completando 23 deles para 372 jardas, e marcou seis touchdowns — um recorde do Holiday Bowl — a caminho de liderar a USC na vitória por 42 a 28 sobre Louisville.

“Ele pode ter assustado qualquer um que quisesse vir aqui”, disse Riley na época. “Miller poderia ter fugido em momentos diferentes, mas ele ficou aqui. Ele melhorou.”

Foi o tipo de desempenho que Riley precisava ver. Em vez de mergulhar no portal de transferências para dois quarterbacks — um jovem e um veterano — como Riley disse que faria, a USC só trouxe Jayden Maiava, da UNLV, dando a Moss a chance clara de se tornar o quarterback titular.

Após o jogo de primavera da USC, Riley disse que Moss estava ótimo e era o favorito na competição de quarterback contra Maiava.

“Ele certamente está na frente agora, não há dúvidas sobre isso”, disse Riley. “Estamos em uma posição agora em que não precisamos nomear um titular. … Se jogássemos hoje, certamente seria Miller.”

Ao longo da offseason e no acampamento de outono, Moss assumiu um papel de liderança ainda maior dentro do time, apontando para seu provável lugar como titular. Ele também foi o representante dos jogadores dos Trojans nos dias de mídia do Big Ten em Indianápolis.

Mas tanto Riley quanto outros membros da equipe da USC se abstiveram de nomeá-lo titular oficial, apesar dos elogios sobre o progresso de Moss.

“Ele tem um conhecimento muito bom do sistema e faz um ótimo trabalho compartilhando isso com seus companheiros de equipe”, disse o treinador de quarterbacks Luke Huard algumas semanas atrás. “Miller fez um ótimo trabalho de desenvolvimento, ele consegue fazer todos os lançamentos.”

Moss fará seu primeiro teste como quarterback titular em um jogo da temporada regular quando a USC enfrentar a LSU em Las Vegas no dia 1º de setembro para abrir a temporada.