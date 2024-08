Sparks critica conversa de naufrágio após derrotar o primeiro colocado Liberty

O Los Angeles Sparks está em último lugar na classificação da WNBA. Mas, como mostraram com uma vitória de 94-88 sobre o primeiro colocado New York Liberty na quarta-feira, eles não jogaram a toalha nesta temporada para simplesmente olhar para 2025.

“Se eu tiver que ler a palavra ‘tank’ mais uma vez”, disse o técnico do Los Angeles, Curt Miller, referindo-se à especulação de que os Sparks de 7-24 anos estavam afundando para melhorar sua posição no draft de 2025. “Quero dizer, estamos tentando melhorar e estamos construindo algo especial. Nenhum time nesta liga vai desistir. Com o recorde agregado de dois anos [for draft lottery purposes]”É bobagem até mesmo falar sobre isso.”

Miller estava se referindo ao fato de que as probabilidades da loteria do draft da WNBA são baseadas nos registros das equipes nas últimas duas temporadas, não apenas em uma.

Além disso, como oito dos 12 times da liga chegam à pós-temporada, não é incomum que todos os times, pelo menos teoricamente, estejam na disputa dos playoffs até o final do calendário.

O New York, que estava sem o atacante titular Jonquel Jones (doença), ainda está 26-6, mas perdeu dois dos últimos três jogos. Antes disso, o Liberty havia vencido oito em sequência e 13 dos últimos 14.

O Sparks perdeu a estrela de longa data Nneka Ogwumike para a agência livre antes da temporada. O então número 2 do draft geral de 2024, Cameron Brink, sofreu uma lesão no joelho que encerrou a temporada em junho. Não se esperava que Los Angeles fosse um time de playoff e perdeu os playoffs nos últimos três anos consecutivos.

Ainda assim, Miller disse que o progresso da quarta escolha Rickea Jackson, que fez 19 pontos na quarta-feira para os Sparks, e a atitude positiva de sua equipe são pontos a serem desenvolvidos.

Los Angeles havia perdido sete seguidas antes de quarta-feira e vinha de um jogo no domingo em que marcou 110 pontos, mas ainda perdeu para Dallas, que teve 113. Dallas e Washington, os outros times da WNBA além do Sparks que têm totais de vitórias de um dígito, todos venceram times em posições de playoff nos últimos dois dias.

“É uma linha tênue entre vencer e perder nesta liga”, disse Miller. “Há jogadores incríveis de cima a baixo. Qualquer um pode vencer qualquer um.”