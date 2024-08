Spencer Arrighetti, do Astros, flerta com jogo sem rebatidas contra os Phillies

FILADÉLFIA — Yordan Alvarez acertou três home runs e o novato Spencer Arrighetti fez uma tentativa sem rebatidas até o oitavo inning e eliminou 11, enquanto o Houston Astros derrotou o Philadelphia Phillies e Taijuan Walker por 10 a 0 na quarta-feira.

Arrighetti, um destro de 24 anos, fechou os Phillies, líderes da NL East, por sete innings e perdeu seu no-hitter no oitavo inning quando o rebatedor inicial Austin Hays chegou em um single no campo interno. O terceira base Shay Whitcomb errou por pouco a bola, e o shortstop Jeremy Peña não conseguiu eliminar Hays após rebater a bola no fundo do buraco no shortstop.

Whitcomb entrou como substituto defensivo depois que Alex Bregman foi atingido na cabeça por um arremesso de 88 mph de Michael Mercado no sétimo inning.

Arrighetti (7-11) foi eliminado com duas eliminações no oitavo, terminando com 11 strikeouts e quatro walks, permitindo duas rebatidas em sua mais longa atuação como profissional, seja nas ligas principais ou secundárias.

“Ele foi magnífico”, disse o técnico do Houston, Joe Espada.

Arrighetti estava tentando se tornar o quarto arremessador nas grandes ligas a não conseguir um jogo sem rebatidas nesta temporada, juntando-se ao companheiro de equipe Ronel Blanco, que não conseguiu rebatidas contra o Toronto Blue Jays em 1º de abril.

Bryan King trabalhou 1⅓ innings e combinou com Arrighetti para limitar os Phillies a três rebatidas.

“Mentalidade do tipo próximo arremesso”, disse Arrighetti.

Alvarez acertou o primeiro de seus três home runs no quarto inning contra Walker, um tiro de duas corridas no campo oposto. Ele tirou Mercado do parque no sétimo e oitavo innings para terminar com quatro hits e quatro RBIs.

Foi o terceiro jogo de três home runs de Alvarez na carreira, empatando com o rebatedor do Hall da Fama Jeff Bagwell em mais jogos de três home runs na história dos Astros.

Chas McCormick também foi fundo para o líder da AL West, Astros, que evitou uma varredura de três jogos enquanto venceu pela terceira vez em nove jogos. Houston igualou seu recorde da temporada com 18 rebatidas.

Walker (3-6) foi marcado por seis corridas em 13 rebatidas em seis innings. Os Phillies perderam suas últimas nove partidas. O destro de 32 anos assinou um contrato de quatro anos e US$ 72 milhões antes da temporada de 2023.

O gerente dos Phillies, Rob Thomson, disse que terá que decidir se vai escalar Walker para sua próxima partida. Enquanto isso, Walker sentiu que fez progresso.

“Achei que era um passo na direção certa, com muitas bolas no chão”, disse ele.

Jose Altuve colocou Houston no placar no primeiro inning roubando home. Com corredores na primeira e terceira, Walker lançou para a primeira para manter Peña perto. O primeira base Bryce Harper perdeu o controle do veloz Altuve, que deslizou para o passado do lançamento de Harper depois que o duas vezes MVP percebeu que Altuve estava correndo.

“Isso realmente deu o tom para nós”, disse Espada. “Precisávamos de uma pequena faísca e ele fez isso.”

Arrighetti assumiu a partir daí, eliminando quatro dos primeiros cinco Phillies que enfrentou. Uma escolha de sexta rodada no draft amador, Arrighetti entrou no jogo com 6-11 com uma ERA de 4,94 e tendo permitido 112 rebatidas em 116⅔ innings. Ele estava em ótima forma com sua contagem de arremessos em sete innings, tendo lançado 53 de seus 86 arremessos para strikes.

O defensor esquerdo do Houston, Mauricio Dubon, manteve a tentativa de não rebatidas viva com uma recepção rápida da bola voadora de Brandon Marsh contra a parede para o último out do sétimo inning.

“Eu considerei isso um home run assim que saiu do bastão”, disse Arrighetti. “Inacreditável.”

Houston tem 17 jogos sem rebatidas na história da franquia.

Foi a pior derrota em casa dos Phillies desde 10 de agosto de 2017, uma derrota por 10 a 0 para o New York Mets.