Spencer Lee avança para a disputa pela medalha de ouro olímpica para os EUA, mas Aaron Brooks sofre derrota no último segundo

Os Estados Unidos tiveram um dia de altos e baixos na luta livre olímpica na quinta-feira, com um atleta avançando para uma disputa pela medalha de ouro, mas outros dois caindo nas semifinais.

O ex-destaque de Iowa Spencer Lee continuou sua corrida em 57kg com outra performance dominante, derrotando Gulomjon Abdullaev do Uzbequistão com uma vitória de 14-4 por superioridade técnica. Enquanto lesões o impediram de tentar fazer parte da equipe olímpica de 2020, Lee voltou com tudo com sua performance em Paris.

Na sexta-feira, Lee enfrenta Rei Higuchi, do Japão, que também venceu sua partida de forma desigual ao eliminar Aman Sehrawat, da Índia, com um placar de 10 a 0 por superioridade técnica.

Embora Lee tenha uma chance de ganhar o ouro na sexta-feira, dois de seus companheiros de equipe dos EUA não tiveram a mesma sorte.

O tetracampeão da NCAA Aaron Brooks, que eliminou o medalhista de ouro olímpico de 2020 David Taylor para entrar para a equipe dos EUA, sofreu uma derrota literal no último segundo em sua partida contra o búlgaro Magomed Ramazanov.

Brooks começou forte e parecia estar no controle, mas depois de desistir de uma queda de dois pontos, Ramazanov agarrou uma perna e começou a torcer em uma tentativa de conseguir outra virada. Enquanto Brooks não desistiu dos pontos, seu pé foi torcido para trás ao mesmo tempo em que Ramazanov estava puxando sua cabeça.

Uma chamada de stall do árbitro fez com que os lutadores se levantassem novamente, mas Brooks estava claramente incomodado por uma possível lesão nas costas. A luta continuou com Brooks vencendo por 3-2 e ele tentou desesperadamente segurar a vitória enquanto agarrava o pé de Ramazanov durante uma tentativa de queda.

Pouco antes do sinal soar, Ramazanov libertou seu pé e garantiu a queda para dois pontos e a vitória para derrotar o americano. É um resultado decepcionante para Brooks, que era o favorito para vencer em Paris, mas ele ainda terá a chance de reivindicar uma medalha de bronze na sexta-feira.

O mesmo vale para a duas vezes medalhista olímpica Helen Maroulis no que é quase certamente uma das competições finais de sua carreira. Depois de se tornar a primeira mulher a ganhar ouro para os Estados Unidos no wrestling em 2016, Maroulis seguiu com uma vitória de medalha de bronze em 2020.

Ela tentará o bronze novamente na sexta-feira, após perder para o fenômeno japonês Tsugumi Sakurai, que cedeu pontos no começo, mas depois fechou a americana no resto do caminho. O placar final foi 10-4, com Sakurai avançando para a disputa pela medalha de ouro.

Tanto Brooks quanto Maroulis ainda lutarão pelo bronze, enquanto Lee tenta se tornar o primeiro membro da equipe masculina dos Estados Unidos a ganhar o ouro, depois que Amit Elor e Sarah Hildebrandt conquistaram o ouro pela equipe feminina.