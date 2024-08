Spencer Lee conquista prata, Aaron Brooks e Helen Maroulis ganham bronze para luta livre dos EUA nas Olimpíadas de 2024

Spencer Lee teve uma luta de cães em sua partida final contra o japonês Rei Higuchi, mas acabou não conseguindo ganhar uma medalha de ouro em sua primeira Olimpíada.

O antigo destaque de Iowa tinha sido dominante nas primeiras rodadas, mas encontrou seu par em Higuchi, que demonstrou domínio semelhante para carimbar seu ingresso para a disputa pela medalha de ouro. No final das contas, foi a velocidade de Higuchi que conteve o poder de Lee para vencer a partida por 4-2 e garantir o ouro para o Japão.

Lee, que perdeu as Olimpíadas de 2020 devido a uma lesão, ainda vai para casa com uma medalha de prata após uma corrida incrível na qual venceu as eliminatórias olímpicas dos EUA, mas ainda teve que se classificar para sua categoria de peso para chegar a Paris.

Ele teve uma multidão barulhenta do seu lado nas finais, graças à mãe de Lee ser uma famosa judoca francesa, junto com uma forte contingência dos Estados Unidos. Enquanto ele vai para casa com uma medalha de prata, Lee também leva a motivação para potencialmente voltar ainda mais forte quando as Olimpíadas chegarem a Los Angeles em 2028.

Enquanto isso, Helen Maroulis garantiu seu lugar como a melhor lutadora feminina da história dos Estados Unidos após conquistar sua terceira medalha olímpica na sexta-feira com uma vitória rápida na disputa pela medalha de bronze contra Hannah Taylor, do Canadá.

Maroulis garantiu uma queda precoce e então derrotou Taylor para garantir a vitória em apenas 24 segundos.

Antes das eliminatórias olímpicas dos EUA, Maroulis, 32, pensou em se aposentar, mas decidiu tentar novamente o prestigiado torneio depois de se tornar a primeira mulher americana a ganhar ouro no wrestling em 2016.

Pela segunda Olimpíada consecutiva, Maroulis ganha o bronze e continua acumulando conquistas em sua lendária carreira.

“Esta pode ser minha última partida”, disse Maroulis depois. “É difícil, estou ficando mais velho. É uma jornada difícil.”

Por fim, o tetracampeão da NCAA, Aaron Brooks, garantiu sua própria medalha de bronze com uma vitória por 5 a 0 sobre Javrail Shapiev, do Uzbequistão.

Brooks sofreu uma reviravolta impressionante nas semifinais após uma reversão de última hora de Magomed Ramazanov, que representava a Bulgária, custar-lhe a partida. Ramazanov conquistou o ouro com uma vitória sobre o medalhista de ouro olímpico de 2016 e o ​​medalhista de prata de 2020 Hassan Yazdani do Irã.

Na sexta-feira, Brooks voltou com tudo para ganhar o bronze, mas aos 24 anos, ele está apenas entrando no auge de sua carreira, já que sem dúvida está de olho nas Olimpíadas de 2028.

Após a prata de Lee e as medalhas de bronze de Brooks e Maroulis, a equipe de luta livre dos EUA agora garantiu cinco medalhas no total, incluindo um par de ouros para as lutadoras femininas Amit Elor e Sarah Hildebrandt.