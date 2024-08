‘Spinning Queen’ é presa antes do caso Matthew Perry por acusações de drogas

Sangha foi indiciada em abril e, de acordo com o procurador dos EUA, um mês antes ela “distribuiu cetamina consciente e intencionalmente”, juntamente com metanfetamina.

Durante a busca, as autoridades a encontraram no quarto principal, e os agentes dizem ter encontrado um diário verde com notas manuscritas que pareciam detalhar milhares de dólares em transações de drogas, incluindo preços de venda e pesos.

No caso Matthew Perry, Sangha é cobrada com conspiração para distribuição de cetamina, distribuição de cetamina resultando em morte, posse com intenção de distribuir cetamina e alteração e falsificação de registros relacionados a uma investigação federal. Ela pode pegar prisão perpétua se for condenada.