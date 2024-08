Steelers escolhem Russell Wilson em vez de Justin Fields como QB titular

PITTSBURGH — Russell Wilson será titular como quarterback na abertura da temporada do Pittsburgh Steelers em Atlanta, anunciou o técnico Mike Tomlin na quarta-feira.

Wilson, que assinou um contrato de um ano com os Steelers em março, entrou na offseason na “pole position” para a vaga de titular, de acordo com Tomlin. Ele manteve a vaga apesar de uma lesão na panturrilha que o deixou de fora durante a maior parte do training camp dos Steelers.

Justin Fields, que os Steelers adquiriram do Chicago Bears em uma troca em março por uma escolha condicional de sexta rodada, será o reserva de Wilson.

Semana 1 consecutiva começa a abrir carreira Quando Russell Wilson começar pelos Steelers na Semana 1, ele terá começado o jogo de abertura de seu time em todas as 13 temporadas de sua carreira, o que empataria com Warren Moon e Peyton Manning na quinta maior sequência de início de carreira desde que as partidas de QB foram registradas pela primeira vez em 1950. QB Onda John Elway (1983-98) 16 Matthew Stafford (2009-23) 15 Matt Ryan (2008-22) 15 Drew Bledsoe (1993-2006) 14 Warren Lua (1984-96) 13 Peyton Manning (1998-2010) 13 Russel Wilson (2012-23) 12 Joe Ferguson (1973-84) 12 Troy Aikman (1989-2000) 12 Joe Flacco (2008-19) 12 >>Sequência ativa

— Escritório de Esportes Elias

Enquanto isso, o status de um dos jogadores que estariam protegendo Wilson na Semana 1 pode estar em questão. O armador titular do Steelers, Isaac Seumalo, deixou o treino na segunda-feira com uma aparente lesão no peitoral e está passando por exames para determinar a gravidade da lesão, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Embora Tomlin tenha dito que os dois quarterbacks estavam em uma competição pela vaga durante toda a pré-temporada, Wilson sempre pareceu ter vantagem, inclusive no último jogo da pré-temporada, quando jogou apenas cinco jogadas e liderou o ataque do primeiro time para uma campanha de pontuação antes de ser eliminado.

Fields jogou 56 snaps na pré-temporada, contra 25 de Wilson. Fields completou 19 de 27 tentativas para 199 jardas e liderou um drive de pontuação, enquanto Wilson completou 10 de 12 tentativas para 73 jardas e liderou um drive de pontuação. Fields teve uma média de 8,3 jardas aéreas por tentativa, enquanto Wilson teve uma média de 5,7.

Wilson começou a última partida pelo Denver Broncos, adversário dos Steelers na Semana 2, na Semana 16 da temporada de 2023, antes de ser substituído por Jarrett Stidham nas duas últimas semanas daquela temporada.

Wilson, nove vezes selecionado para o Pro Bowl e campeão do Super Bowl com o Seattle Seahawks, terminou a temporada passada com 26 touchdowns e oito interceptações, mas foi derrubado 45 vezes. Fields, enquanto isso, começou 13 jogos para os Bears na temporada passada. Ele lançou 16 touchdowns e nove interceptações e foi derrubado 44 vezes.