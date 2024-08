Stephen A. diz que Kamala Harris deve responder às perguntas: ‘Por que você está se escondendo?’

CNN: “Um comício de campanha não é uma conferência de imprensa. Ela é a vice-presidente. Ela pode lidar com as perguntas.”

Nos últimos dias, a campanha de Harris foi questionada sobre sua falta de disponibilidade da mídia… com um porta-voz respondendo que Kamala tem falado diretamente com os eleitores em comícios, ao mesmo tempo que prometeu que eles “teriam uma entrevista aqui antes do final do mês.”