Stephen F. Austin vence NAIA North American por 77-0 na estreia

Stephen F. Austin derrotou o North American por 77 a 0 na quinta-feira à noite, na abertura da temporada, que teve quartos de 5 minutos no segundo tempo, depois que os Lumberjacks estavam liderando por 70 no intervalo.

O FCS Stephen F. Austin marcou touchdowns em 11 investidas consecutivas e superou seu oponente da NAIA por uma margem total de jardas de 675-40.

O quarterback da SFA Sam Vidlak fez 8 de 8 passes para 288 jardas e cinco touchdowns para dar aos Lumberjacks uma vantagem de 42-0 após um quarto. Eles tentaram sete passes no resto do jogo e correram para 292 jardas em 8,1 jardas por tentativa.

A NAU fez apenas 40 jogadas no ataque e terminou com 45 jardas de passe e -5 jardas de corrida, mas apenas um turnover na derrota. Os dois times combinaram 18 jogadas ofensivas no total durante o segundo tempo abreviado.

A NAU, uma universidade particular em Stafford, Texas, jogou sua temporada inaugural de futebol americano em 2020 e se juntou à NAIA em 2022. Os Stallions tiveram um desempenho de 1-10 na temporada passada, incluindo uma derrota por 91-0 para o FCS Portland State.

Em 2022, a SFA venceu o jogo por 98 a 0 contra a NAIA Warner.