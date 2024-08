Steve Kerr pretende manter os jogadores da Seleção dos EUA em ‘funções habituais’

PARIS — O técnico da seleção dos EUA, Steve Kerr, tinha uma mensagem indireta para aqueles que criticaram suas decisões de escalação durante as Olimpíadas: colocar o melhor time em quadra nem sempre significa ter os melhores jogadores da NBA juntos ao mesmo tempo.

“Para nós, é muito óbvio, ao assistir aos jogos, que ter os jogadores em suas funções habituais é muito útil”, disse Kerr na sexta-feira, enquanto preparava seu time para a partida final da fase de grupos no sábado contra Porto Rico.

“E então não faz muito sentido para nós colocar nossos cinco maiores pontuadores em quadra de uma temporada da NBA porque esses caras não se complementam bem. Apenas treinar basquete, é bem simples para nós, independentemente de todo o barulho.”

O impecável Dream Team de 1992, o padrão de platina pelo qual todas as seleções nacionais seguintes são julgadas, jogou oito jogos nas Olimpíadas de Barcelona. O técnico do Hall da Fama Chuck Daly usou seis escalações iniciais diferentes e apenas um jogador — Michael Jordan — começou todos os jogos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Esse pedaço da história aparentemente se perdeu na angústia — o barulho, como Kerr se referiu — sobre as decisões da escalação depois que Kerr colocou as estrelas Jayson Tatum e Joel Embiid no banco como parte das decisões do plano de jogo nas vitórias sobre Sérvia e Sudão do Sul.

Kerr e sua equipe técnica — os assistentes Erik Spoelstra, Ty Lue, Mark Few e Jeff Van Gundy — buscaram equilibrar pontuação com criação de jogadas e defesa. Por exemplo, Kerr às vezes escalou defensores fortes como Derrick White, Jrue Holiday e Bam Adebayo ao lado de especialistas em pontuação como Kevin Durant e Anthony Edwards.

“É basquete, realmente não importa quem começa”, disse Durant, que disse na sexta-feira que está confortável saindo do banco no resto das Olimpíadas se for o que Kerr prefere. “É realmente sobre quem terminou o jogo, quem colocou seu impacto no jogo enquanto eles estão no jogo. Então eu apenas tento fazer o meu melhor para impactá-lo de qualquer maneira que eu puder.”

Como exemplo de como ele está tomando decisões de escalação, Kerr explicou por que ele deixou Devin Booker em sua escalação inicial durante a maioria dos sete jogos que o Time EUA jogou nas exibições pré-Olímpicas e na França. Booker é um artilheiro estrela na NBA, mas para a seleção nacional tem se disposto a desempenhar o papel de defensor de pressão na bola, armador ou peça no ataque para que os outros jogadores na escalação, como LeBron James e Steph Curry, possam jogar mais perto de seus papéis habituais na NBA que Kerr prefere.

“Devin é provavelmente o cara que mais se adaptou para ir de uma função diferente na NBA para uma nova aqui”, disse Kerr. “O ataque funciona quando ele está lá. A defesa é muito boa. É por isso que ele começou todos os jogos e parece ser bom com qualquer combinação.”

Tatum disse que não jogar foi “humilhante”, mas que ele não guardaria rancor sob as circunstâncias. Holiday não reclamou de estar entrando e saindo da escalação inicial. Durant diz que está bem vindo para o banco.

“Só de entender que você tem que desempenhar um papel, sempre tive orgulho de poder fazer um pouco de tudo na quadra”, disse Booker. “Você nunca sabe quando seu momento vai chegar, então tento ser sólido em todos os aspectos.”